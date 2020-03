Berenbostel

Bodentiefe Fenster würde Heinz-Jörg Lehmann in sein Haus an der Osterwalder Straße 37 gerne einbauen. Und die Fassade komplett erneuern. Lehmann steht vor seinem Elternhaus und begutachtet die bröckelnde Mauer und die veralteten Fenster. Obwohl alles nach einer ziemlich dringenden Renovierung aussieht, darf der gebürtige Garbsener an dem Gebäude nichts machen – weil das Grundstück Teil des Sanierungsgebietes Berenbostel-Kronsberg ist. „Ich muss zusehen, wie mein eigenes Haus verfällt“, sagt er.

Das Grundstück an der Osterwalder Straße 37 steht exemplarisch für einen Konflikt zwischen Gemeinwohl und Privatbesitz. Denn die Stadt Garbsen hat ihre ganz eigenen Pläne für das zweistöckige Haus mit dem großen Garten. Sie will die 2500 Quadratmeter große Fläche kaufen, das Gebäude abreißen, einen Weg und einen Spielplatz errichten. Die Ideen dafür sind knapp 40 Jahre alt, das konkrete Vorhaben hat der Rat vor mehr als zwei Jahren abgesegnet.

Seit Ende 2014 sind große Teile Berenbostels sogenanntes Sanierungsgebiet. Mit Fördergeld von Stadt, Land und Bund wird der Stadtteil verschönert, es entstehen Spielplätze, Müllsammelstellen werden erneuert, ein Quartierzentrum soll gebaut werden. Es geht um Attraktivität und Aufenthaltsqualität – so ist es jedenfalls in den Broschüren zu lesen.

Grundstück nachträglich aufgenommen

Im September 2017 beschloss der Rat der Stadt, dieses Gebiet noch einmal zu vergrößern – genau um das Grundstück an der Osterwalder Straße 37. Von einem „Schlüsselgrundstück“ war die Rede. Nur so könne das Quartier an den restlichen Stadtteil angebunden werden. Die Stadt plante eine grüne Achse vom Rudolf-Harbig-Weg und dem Schulzentrum III im Westen über den Franziskusweg bis hin zum Schützenplatz an der Corinthstraße.

Das Vorhaben klang vielversprechend: Von dem neuen Spielplatz an der Osterwalder Straße könnten Kinder der angrenzenden Wohngebiete profitieren, der Grünzug erleichtere das Pendeln zwischen beiden Gebieten. Es sei ein Vorhaben, das das Gemeinwohl der Stadt im Blick habe, argumentiert die Stadtverwaltung. Im Januar 2018 wurde die Öffentlichkeit informiert.

Bei vielen Anwohnern stießen die Pläne allerdings auf Widerstand. Sie befürchteten mehr Lärm durch den Spielplatz zwischen den Häusern.

„Verkündet, als wäre es beschlossene Sache“

Und die Eigentümer selbst? Das Vorhaben habe sie unvorbereitet getroffen, sagt Heidi Niemann, Lehmanns Schwester: „Die Stadt hat das verkündet, als wäre es schon beschlossene Sache.“ Ja, sie hätten kürz überlegt, das Grundstück zu verkaufen, sagen die Geschwister. Drei Jahre habe das Haus leer gestanden. Doch nun ist die Nichte eingezogen, und die Verkaufspläne sind vom Tisch.

Vonseiten der Stadtverwaltung klingt die Geschichte ein wenig anders: Die Eigentümergemeinschaft habe schon im Januar 2017 signalisiert, das Grundstück zu verkaufen. Erst dadurch habe sich für die Stadt die Perspektive ergeben, die Spielplatzpläne aus dem Jahr 1983 realisieren zu können, heißt es auf Anfrage.

„In einem Gespräch mit den Eigentümern im Juni 2017 hat die Stadt Garbsen den Sachverhalt erläutert“, teilt die Stadtverwaltung mit. Man habe klar gemacht, dass ein Wertgutachten für das Grundstück erstellt werden müsse, bevor es zum Kauf komme. Zudem sei mitgeteilt worden, dass das Grundstück ins Sanierungsgebiet aufgenommen werden solle. „Das Vorgehen wurde von der Eigentümerschaft befürwortet.“

Das sehen die Geschwister anders. Dass ihr Grundstück im Sanierungsgebiet liegt, hätten sie erst erfahren, als der Eintrag im Grundbuch schon geändert war. Und nun, da das Grundstück Teil des Sanierungsgebietes ist, gelten besondere Regeln – zu ihrem Nachteil.

„Der Garten war unserer Mutter heilig“: Auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Spielplatz entstehen. Quelle: Linda Tonn

Renovierungen werden abgelehnt

Wer im Sanierungsgebiet wohnt, kann Modernisierungen an seinem Haus steuerlich absetzen, er muss die Stadt Garbsen aber über jedes einzelne Vorhaben informieren und dieses sogar beantragen.

„Alle unsere Anträge wurden bislang abgelehnt“, sagt Lehmann. Die Begründung sei immer, dass es dem Sanierungszweck entgegenstehe. „Für uns fühlt sich das an wie eine schleichende Enteignung“, sagt der Eigentümer.

„Der Rahmenplan sieht den Abriss des Bestandsgebäudes und die Errichtung eines Spielplatzes vor“, heißt es dazu von der Stadtverwaltung. Deshalb seien Maßnahmen, die den Bestand der Immobilie steigerten, nicht zulässig. Reguläre Renovierungsarbeiten seien aber durchaus möglich.

Das gilt für Eigentümer im Sanierungsgebiet 2014 wurde das Gebiet Berenbostel-Kronsberg in das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt aufgenommen. Mit Mitteln von Bund, Land und Stadt soll das Quartier innerhalb von etwa zwölf Jahren attraktiver gemacht werden. Der Stadtteil Auf der Horst ist seit 2006 Sanierungsgebiet. Die Aufnahme in das Förderprogramm betrifft Eigentümer, Pächter, Mieter und Bewohner. Alle Eigentümer seien im November 2015 angeschrieben und mittels eines Informationsschreibens über ihre Rechte und Pflichten informiert worden, heißt es von der Stadt. Sie können für Bauarbeiten an ihren Häusern Zuschüsse beantragen, müssen aber die Stadt Garbsen über alle Vorhaben informieren. Der Sanierungsvermerk wird im Grundbuch eingetragen, die Eigentümer wurden schriftlich informiert. Angaben der Stadtverwaltung zufolge werden alle Eigentümer und Haushalte im Sanierungsgebiet zu den Nachbarschaftsversammlungen eingeladen. Hier können sie sich über die anstehenden Sanierungsmaßnahmen informieren. Darüber hinaus stehen direkte Ansprechpartner bei der Stadt und Garbsen und dem Sanierungsträger DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft) zur Verfügung.

„Es ist schlimm, das Haus so zu sehen“, sagt Niemann. Für die Geschwister hängen viele Kindheitserinnerungen an dem Grundstück. Sie sind sogar in dem Haus geboren. „Der Garten war unserer Mutter heilig“, erzählt Lehmann. Sie habe dort Spargel, Kartoffeln, Pflaumen und Äpfel angebaut, in einem Stall lebten Schweine und Gänse. Noch heute sind die Überreste einer Kinderschaukel zu erkennen.

170.000 Euro sind Haus und Grundstück dem Gutachten zufolge wert. „Das kann ich nicht glauben“, sagt Niemann. Das Grundstück liege doch in bester Lage. Die Stadt hat den Eigentümern vorgeschlagen, ein weiteres Gutachten zu erstellen, um einen alternativen Wert zu errechnen.

„Wir wollen nicht verkaufen“, betont ihr Bruder. „Wir wollen, dass das Grundstück wieder aus dem Sanierungsgebiet herausgenommen wird und dass wir das Haus so gestalten können, wie wir wollen.“ Das sei nicht möglich, teilt die Stadt mit. „Die Zielsetzungen bleiben bestehen: Das Grundstück Osterwalder Straße 37 wird bis zum Abschluss der Sanierung verbleiben.“

„Wir sollen mürbe werden“

Mit einem Anwalt haben die Geschwister versucht, gegen die Pläne der Stadt vorzugehen – vergeblich. „Rechtlich ist das alles korrekt abgelaufen, hat man uns gesagt“, sagt Niemann. Menschlich könne sie das alles nicht verstehen. „Ich habe das Gefühl, dass nur darauf gewartet wird, dass wir mürbe werden“, sagt sie.

Es sei mittlerweile zu einer Horrorgeschichte geworden, gibt ihr Bruder zu. „Wir müssen zusehen, wie unser eigenes Haus verfällt – und das nur für einen Weg und einen Spielplatz.“

