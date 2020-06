Garbsen

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Garbsen ist innerhalb einer Woche deutlich gestiegen. Am Donnerstag, 28. Mai, waren es noch 13 Menschen, die positiv getestet wurden. Bis Donnerstagmittag (4. Juni) ist diese Zahl auf 29 gestiegen. Das geht aus der Statistik hervor, die die Pressestelle der Region Hannover täglich veröffentlicht – außer an Sonn- und Feiertagen. Die Zahlen werden der Behörde vom Gesundheitsamt übermittelt.

Keine Ausbrüche in Kitas oder Schulen

Eine eindeutige Erklärung für den Anstieg der Zahlen gibt es nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel nicht. Für die Garbsener hat er aber zumindest eine gute Nachricht: „Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenheimen, Schulen oder Kitas sind dem Gesundheitsamt der Region Hannover in Garbsen nicht bekannt.“ Ob die Zahl der Infizierten mit dem Corona-Ausbruch bei UPS in Langenhagen zusammenhängt, will Borschel nicht kommentieren.

Grundsätzlich stellt der Regionssprecher aber klar: „Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sind täglich damit beschäftigt, Kontakte von Infizierten zu identifizieren, um Infektionsketten zu unterbrechen.“ In Garbsen gibt es laut Statistik 113 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren und mittlerweile genesen sind. In der gesamten Region – also inklusive der Landeshauptstadt Hannover – sind seit Beginn der Pandemie 2446 Fälle (Stand: Mittwoch) erfasst worden.

Von Gerko Naumann