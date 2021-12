Garbsen-Mitte

Die Stadt warnt Hundebesitzer weiterhin, ihre Tiere aus dem Schwarzen See trinken oder sie darin baden zu lassen. Zum Angeln und Tauchen ist der See wieder freigegeben. Nachdem Spaziergänger vor einer Woche eine bläulich-milchige Flüssigkeit an der Oberfläche entdeckt hatten, hat die Stadt Proben analysieren lassen. Das Ergebnis liegt jetzt vor.

Kein Giftstoff im Schwarzen See bei Garbsen

„Die Substanz ist nicht giftig“, schreibt die Stadt. Bei der Flüssigkeit handele es sich um rein organische Stoffe. Das Labor sollte das Wasser auf Giftstoffe untersuchen. Um was es sich bei der milchigen Flüssigkeit genau handelt, ist nicht analysiert worden. Das Labor hat Öle, Lösungsmittel und Schwermetallverbindungen ausschließen können. „Die Experten sind zu der Einsicht gelangt, dass keine Gefahr besteht“, schreibt die Stadt. Möglicherweise handele es sich um Algen oder Stoffwechselprodukte von Algen. In der Flüssigkeit fanden Labormitarbeiter Kleinstlebewesen. Der pH-Wert liege in den Proben bei 7,1. Das ist der Wert für eine völlig neutrale Lösung. Für Trinkwasser gelten Richtwerte von 6,5 bis 9,5. Angler hatten vorige Woche einen pH-Wert von 11 gemessen. Das ist für Fische und die meisten anderen Wasserbewohner tödlich.

Hunde sollten dem Schwarzen See fernbleiben

Welche organischen Prozesse im Schwarzen See gerade ablaufen und was Ursachen sein könnten, wird nicht weiter untersucht. Problematisch ist aber immer wieder die Fütterung der Wasservögel mit Backwaren. Futterreste und der vermehrte Kot der Vögel kann Nährboden sein für Bakterien, die Tieren und Pflanzen schaden. Darum ist das Füttern am Schwarzen See nicht gestattet.

Die Stadt hat die Flüssigkeit in dieser Woche weiter abpumpen lassen. „Wir werden die Substanz weiter beobachten“, schreibt Lars Scheumann, Leiter der Abteilung Grünflächenunterhaltung bei der Stadt. Der See ist für die Angler und für die Taucher wieder freigegeben. „Wenn es sich um Algen handelt, sollten Hundebesitzer weiterhin die Hunde vom Wasser fernhalten“, schreibt Scheumann.

Von Markus Holz