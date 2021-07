Garbsen

Die Stadt Garbsen lädt zum dritten Nachhaltigkeitsforum ein. Stephan Schumüller, Geschäftsführer des Wasserverbands Garbsen Neustadt (WVGN), wird am Dienstag, 20. Juli, ab 17 Uhr Aspekte rund um das Thema Wasser – etwa Verbrauch, Management und Spartipps – erörtern. Eine Anmeldung ist erforderlich. Teilnehmende können auch mitdiskutieren.

Wasser wird immer knapper

„Angesichts von häufiger auftretenden Extremwetterereignissen und länger anhaltenden Trockenphasen wird das Gut Wasser immer knapper“, sagt die Garbsener Umweltbeauftragte Randi Diestel. „Bei Klima- und Umweltschutz geht es nicht nur um Strom und fossile Brennstoffe, sondern auch um den Ressourcenverbrauch wie zum Beispiel von Wasser. Hier können wir alle einen Beitrag leisten“, ergänzt Klimaschutzmanager Christian Wolf.

Das Nachhaltigkeitsforum wird etwa eineinhalb Stunden dauern und erneut als Videokonferenz über webEx durchgeführt. Interessierte können sich per E-Mail an christian.wolf@garbsen.de oder an klimaundumwelt@garbsen.de anmelden. Die Zugangsdaten werden dann zugeschickt. Das letzte Nachhaltigkeitsforum im Juni stand im Zeichen des Radverkehrs.

Von Gert Deppe