Hannover

Wasserknappheit wie 2018 und 2019 soll damit Geschichte sein: Nach rund zwei Jahren Planungs- und Bauzeit hat der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) seine neue Notübergabestation Flemmingstraße in Berenbostel fertiggestellt. Die Anlage soll bei Engpässen im System des Wasserverbands wie auch von Enercity helfen. Durch die Verbindungsleitung können sich die Versorger gegenseitig unterstützen, wenn der andere an die Leistungsgrenze stößt.

Rund 115.000 Menschen in neun Städten und Gemeinden beliefert der Wasserverband – darunter außer Garbsen auch Langenhagen, Neustadt und Wedemark. Diese mussten in den vergangenen Jahren – vor allem in den Sommern 2018 und 2019 – teilweise drastisch auf Wasser verzichten: Sie durften Autos nicht mehr waschen, keine Pools oder Planschbecken mit Wasser füllen, kein Trinkwasser für Springbrunnen oder Gartenteiche und vor allem keine Gartensprenger benutzen. Eine bis dato historische Trockenperiode hatte die flüssigen Reserven des Wasserverbandes extrem schmelzen lassen.

Trotz Klimawandels liquide bleiben

Der WVGN bezieht sein Frischwasser ausschließlich aus dem Boden. Bis zum ersten besonders trockenem Sommer 2018 habe man immer gedacht, dass schon noch genug Wasser vom Himmel fallen werde, hieß es vom Verband im Sommer 2019. Aufgrund der andauernden Hitze und Trockenheit sei der Wasserverbrauch aber immer weiter gestiegen. Das sei eine sichtbare Auswirkung des Klimawandels, vermutete damals der stellvertretende WVGN-Geschäftsführer Sebastian Kratz. Damit man in Zukunft trotzdem immer liquide ist, mussten also Lösungen her.

Die Planungen für die nun eröffnete Notstation gehen weit zurück, so der stellvertretende WVGN-Geschäftsführer Sebastian Kratz. „Schon vor Jahren gab es beim Wasserverband Überlegungen, die einzige Verbindungsleitung in Garbsen nördlich der A2 abzusichern.“ Einfluss des Neubaus der Universität und den Planungen von Neubaugebieten im nordöstlichen Garbsen wurde der Standort Flemmingstraße schnell ausgewählt, um eine weitere Versorgungsoption zu haben.

650.000 Euro sind wirtschaftlich angelegt

Für die neue Notübergabestation mussten 650.000 Euro investiert werden. Und das sei noch verhältnismäßig günstig. „Die Vorteile in der Flemmingstraße liegen darin, dass die Entfernung zum Transportnetz mit etwa 500 Metern sehr gering ist und die zusätzlich benötigten Leitungen aufgrund fehlender Bebauung ohne Einschränkungen verlegt werden konnten“, so der Wasserverbands-Vize. Die neue Station sei ein „Baustein für eine zukunftssichere Trinkwasserversorgung.“

Von Simon Polreich