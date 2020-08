Berenbostel

Ab Montag, 24. August, erneuert der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) das Rohrnetz in mehreren Straßen in Berenbostel. In der Melanchthon-, Herschel- und Leibnizstraße werden rund 450 Meter Leitung ausgetauscht. 220.000 Euro investiert der Verband an diesen Stellen ins Netz. Zeitgleich tauscht die Leinenetz die Stromleitungen aus.

Die Maßnahme ist Bestandteil des 2012 gestarteten Rohrnetzerneuerungskonzeptes und wird voraussichtlich bis Mitte Dezember beendet sein. Für die Arbeiten müssen die Straßen in Abschnitten teilweise gesperrt werden. Wie der Verband mitteilte, ist eine Durchfahrt aber jederzeit möglich. Es sind Halteverbote ausgeschildert.

Von Linda Tonn