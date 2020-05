Altgarbsen

In Altgarbsen sind derzeit fremde Personen unterwegs, die sich als Mitarbeiter des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt ausgeben, um sich so Zutritt zu Wohnhäusern verschaffen. Davor warnte der Wasserverband in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Personen gäben an, Wasserzähler überprüfen zu wollen oder Reparaturarbeiten erledigen zu müssen.

Mitarbeiter tragen Ausweis

Bei einem Fall in Altgarbsen gab die unbekannte Person an, aufgrund von Wassertrübungen beim Nachbarn den Wasserzähler überprüfen zu müssen, teilte der Verband mit. „Wir bitten Sie um erhöhte Aufmerksamkeit.“ Alle Mitarbeiter seien mit Firmenausweisen ausgestattet und hätten zum Abgleich ihren Personalausweis dabei.

Laut dem Wasserverband tragen sie Arbeitskleidung mit Namensschild und fahren nur in den blauen Wasserverbands-Fahrzeugen vor. Geplante Arbeiten würden vorher per Anschreiben oder Aushang angekündigt. Wer sich mit fremden Personen an der Haustür unsicher sei, sollte den Wasserverband Garbsen-Neustadt unter Telefon (05137) 87990 kontaktieren oder die Polizei direkt informieren.

Von Linda Tonn