Garbsen/Wedemark

Am Wochenende hat der CDU-Regionsverband Hannover nicht nur Christine Karasch als Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin gewählt, sondern für alle Wahlbereiche auch die jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber für die Regionsversammlung bestimmt. Sie wird bei der Kommunalwahl am 12. September neu gewählt.

Für die sechs Wahlbereiche in Hannover und die sieben Wahlbereiche in den 20 Umlandkommunen wurden insgesamt 130 Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt. Die Liste für den Wahlbereich elf, der Garbsen und die Wedemark abdeckt, führt die 47-jährige Nesrin Odabasi aus Garbsen an. Sie ist bereits Mitglied in der Regionsversammlung. Sie wird gefolgt von Jessica Borgas (42) aus der Wedemark, aktuell Ortsbürgermeisterin in Mellendorf.

Weitere Kandidaten aus Garbsen sind Jendrik Wüstenberg, Björn Giesler, Theodoros Poulios, Elisabeth Windmeier und Peter Hahne.

Aus der Wedemark kommen Gerhard Menke, Alexandra Backhaus, Dominik Cattau und Christian Werwath. Die Kandidatinnen und Kandidaten aus den beiden Kommunen wechseln sich auf der Liste ab.

Von Linda Tonn