Dass Weihnachten ist, verkünden in der Dorfkirche in Altgarbsen die Krippenfiguren aus Ton. Still erzählen sie im Altarraum von der Geburt Jesu im Stall. Noch ist der Kirchenraum leer. Noch. Denn am Heiligabend werden die Bänke dicht besetzt sein. Das hofft jedenfalls Pastor Peter-Christian Schmidt.

Herr Schmidt, wie sieht Ihr Kalender gerade aus – so kurz vor Weihnachten?

Voll, aber das ist auch keine große Überraschung für mich. Weihnachten und Ostern gehören als Pastor zu den intensivsten Zeiten im Jahr, für die man aber sehr gut planen kann. Ich freue mich aber auch immer, wenn ich nach Weihnachten die Füße hochlegen kann.

Was gibt es konkret zu tun?

Ich bin auf verschiedenen Weihnachtsfeiern eingeladen, begleite die Proben des Krippenspiels, muss Vieles organisieren. Dann läuft auch noch der normale Betrieb weiter, etwa mit Beerdigungen. Und ich muss natürlich die Gottesdienste vorbereiten und Predigten schreiben – allein drei für den 24. Dezember.

700 Besucher beim Krippenspiel

Was erwartet die Gottesdienstbesucher in Altgarbsen an Heiligabend?

Wir haben im Prinzip vier Gottesdienste. Einer davon ist allerdings kein richtiger Gottesdienst, das ist die Weihnachtsstube um 13.30 Uhr, bei der für die Kinder eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird. Um 15.30 Uhr ist dann das Open-Air-Krippenspiel, zu dem immer bis zu 700 Zuschauer kommen. Um 18 Uhr ist der traditionelle Gottesdienst und um 23 Uhr die Christmette – mein persönlicher Lieblingsgottesdienst.

Drei Gottesdienste werden an Heiligabend in und um die Dorfkirche in Altgarbsen gefeiert. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Warum?

Die Stimmung ist sehr besonders: Die Bescherung ist vorbei, die Familie ist beisammen, alles ist vollbracht und man kann Weihnachten auf sich wirken lassen. Ich blicke da immer in ganz viele entspannte und glückliche Gesichter. Und auch für mich fällt ein wenig der Stress ab.

Haben Sie Ihre Predigten schon vorbereitet?

Das meiste ist schon fertig.

Zur Person Der 38-jährige Peter-Christian Schmidt ist seit 2014 Pastor in der Kirchengemeinde Alt-Garbsen. Für ihn ist es die erste Pfarrstelle. Studiert hat der gebürtige Hannoveraner in Göttingen und Atlanta/ USA. „Der Pfarrberuf ist für mich der schönste der Welt“, sagt Schmidt, der gern mit Pullover und Turnschuhen unterwegs ist und parallel zum Studium mit seiner Band durch Deutschland getourt ist. Die Kirchengemeinde Alt-Garbsen gehört zum evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover, Amtsbereich Nord-West. Sie zählt knapp 4000 Mitglieder.

Worum wird es gehen?

Die Leute sollen sich überraschen lassen und nach Altgarbsen kommen … (lacht). Es wird natürlich um die Weihnachtsbotschaft gehen: Gott wird Mensch. Das ist etwas Wunderbares und das Ureigenste, das uns als Christen ausmacht. Gott will einer von uns sein, der unseren Schmerz und unsere Verzweiflung, aber auch unsere Freude kennt und das alles mit uns teilen möchte.

Sie sagten, es kommen bis zu 700 Menschen zum Krippenspiel. Ist die volle Kirche an Weihnachten für einen Pfarrer eine schöne Kulisse?

Definitiv. Je mehr Menschen kommen, desto besser.

Allerdings sind das ja nicht nur Gläubige. Für viele gehört der Gottesdienstbesuch an Weihnachten einfach dazu – als wirklich religiös bezeichnen sie sich allerdings nicht. Passen Sie den Gottesdienst darauf an?

Ja, ich überlege mir schon wenn ich die Predigt schreibe, wer meine Zuhörer sind. Ich erzähle zum Beispiel in jedem Gottesdienst einen Witz. Die Gemeinde weiß das, an Weihnachten muss ich es erklären. Allgemein ist diese Zeit eine besondere Situation: Familien kommen zusammen, man verbringt Zeit miteinander, das Jahr geht zu Ende. Darauf gehe ich ein.

So glauben die Menschen in Garbsen Weihnachten als Fest der Geburt Christi ist ein christliches Fest. In Garbsen gehört weniger als die Hälfte aller Einwohner einer christlichen Kirche an. Aktuell beträgt die Anzahl der Einwohner mit der Konfession evangelisch-lutherisch 19.114 Personen. Römisch-katholisch sind Zahlen der Stadtverwaltung zufolge 8895 Personen. Einer Erfassung der Region Hannover aus dem Jahr 2016 gaben zum Stichtag 31. Dezember 32.193 Menschen an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören. In der Stadt Garbsen lebt zudem eine große Gruppe Muslime. Sie kann statistisch nicht erfasst werden, weil die islamischen Religionsgemeinschaften nicht in Kommunen organisiert sind. ton

„Ich freue mich, dass die Leute da sind“

Wenn schon einmal so viele Leute da sind. Versuchen Sie auch für die Kirche zu „werben“?

Weihnachten ist eine riesen Chance, um die Leute zu erreichen. Das hat man nicht immer so gesehen. Früher haben viele die Augen verdreht über die „U-Boot-Christen“, die immer nur an den Feiertagen in die Kirche kommen. Heute ist das anders. Ich freue mich, dass die Leute da sind und die Weihnachtsbotschaft hören wollen. Auch wenn sie nur an diesem Tag kommen, ist doch schon viel gewonnen.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Gottesdienst erinnern, den Sie als Pastor gehalten haben?

Das war 2014 in Altgarbsen und sehr aufregend. Ich hatte vorher noch mit meinem Schwager aus München darüber gesprochen, ob ich den Witz, den ich erzählen wollte, auch erzählen kann – oder ob er nicht zu zotig ist. Er hat mir davon abgeraten und ich habe es dann auch gelassen. Ich weiß aber noch, dass ich mich sehr gefreut habe, weil ich in der Gemeinde so gut aufgenommen wurde. Das erste Weihnachten war auch ein Stück weit Ankommen für mich.

Eigentlich sind der Advent und Weihnachten ja Zeiten der Besinnung. Viele verbinden damit aber Geschenke, Stress und Weihnachtsfeiern mit viel Alkohol – was halten Sie als Geistlicher davon?

Ich finde nicht, das wenig Besinnung da ist. Nehmen wir doch einmal die Weihnachtsmärkte: Da stehen die Menschen mit Freunden und Familie, das hat doch etwas Schönes und Besinnliches. Auch Weihnachtsfeiern haben solche Momente. Oder die Kinder, die Kekse backen. Natürlich ist auch der Stress da – ich erlebe allerdings vielerorts das Gegenteil. Und wenn die meisten an Heiligabend unter dem Baum sitzen, ist sowieso alles gut.

Die Weihnachtszeit ist aber auch viel Konsum und Kommerz.

Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich natürlich sagen, dass die christliche Botschaft, also die Geburt Jesu, an erster Stelle steht und nicht der Konsum. Aber ich finde es auch einfach schön, dass seit 2000 Jahren dieses Fest so tief bei uns verankert ist und wir das noch feiern. Und Menschen dürfen ihre Freude darüber mit Geschenken ausdrücken. Statt den Konsum nur zu kritisieren, würde ich das eher positiv sehen – gerade als Geistlicher.

„Menschen dürfe ihre Freude mit Geschenken ausdrücken: Das Shopping Plaza Garbsen ist in der Adventszeit festlich geschmückt. Quelle: Shopping-Plaza Garbsen

Was macht für Sie persönlich das Weihnachtsfest aus?

Viel Reflexion und Besinnlichkeit. Und ich freue mich darüber, dass meine Familie zusammenkommt, die sehr verstreut ist. Beruflich bedeutet Weihnachten zwar eine der Hauptarbeitszeiten, aber es ist für mich auch eine wichtige Zeit. Weil eben alle auf die Kirche schauen. Da habe ich die Chance das, was mir theologisch am Herzen liegt, den Menschen nah zu bringen.

… und das wäre?

Gott wird Mensch und will uns nahe sein. Es ist toll, dass wir dieses Fest haben. Und an Weihnachten stehen wie immer die Kirchen offen – für alle Menschen. Ganz gleich, wer sie sind oder wo sie herkommen.

Interview: Linda Tonn

