Stelingen

Lederklamotten (gerne mit Fransen), lässiger Haarschnitt (unterm Helm oder im Fahrtwind), Route 66 (oder andere kerzengerade Highways) und endlose Weiten (auch mental): So oder so ähnlich stellen sich vermutliche viele das Bikerleben made in USA vor. Befördert ist dieses Klischee durch den Kultfilm „Easy Rider“ mit Peter Fonda, Dennis Hopper und knatternden Harley-Davidson-Motorrädern – die Geburtsstunde einer ganz speziellen Zweiradgemeinde, die bis heute auf der ganzen Welt ihre Fans hat. Auch Claus Günther aus Stelingen ist so ein Harley-Enthusiast – und noch viel mehr.

Zur Galerie Jede Harley ein Unikat: Claus Günther aus Garbsen-Stelingen hat viele Maschinen umgebaut – hier ein paar Hingucker

Vor Kurzem hat der gebürtige Osterwalder unter dem Titel „Mit Leidenschaft am Limit“ seine Autobiografie veröffentlicht. Stellenweise liest sie sich wie ein Auszug aus dem „American Dream“ vom Tellerwäscher zum Millionär. Bei Günther wäre es aber erstens eher die Story vom stolzen Besitzer eines Rixe-Mofa bis zum lässigen Fahrer einer Harley-Davidson Road-Glide, der Weg von knapp 50 zu 1900 Kubikzentimetern Hubraum. Zweitens kommen darin keine Millionen vor – dafür allerdings schonungslos ehrliche Einblicke in ein Leben mit Höhen und Tiefen.

Das ist das Buch „Mit Leidenschaft am Limit“ 2014 markiert im Leben von Claus Günther einen Wendepunkt – beinahe wäre es ein Endpunkt gewesen. Im Frühjahr erlitt er einen Herzinfarkt und wurde „auf letzter Rille gerettet“, wie er selber sagt. Ehefrau Gabi schlug ihm vor, die eigene Geschichte aufzuschreiben. Es sollte noch etwas dauern, aber 2018 begann der Harley-Enthusiast mit seiner Autobiografie „Mit Leidenschaft am Limit“, im März 2021 wurde sie fertig. Ein Verlag war schnell gefunden. „Vor dem Tag der Veröffentlichung am 21. November hatte ich Angst“, gesteht Günther, „bislang gab es aber nur begeisterte Rückmeldungen. Jetzt fühlt es sich gut an.“ Das Buch gewährt Einblicke in das Leben eines Kindes der Nachkriegsgeneration, dessen Interesse an motorisierten Zweirädern wohl durch die 125er DKW des Vaters geweckt wurde. Insofern ist es auch ein Stück deutscher Zeitgeschichte. Günther erzählt in klarer, schnörkelloser Sprache, wie aus dem Rixe-Mofafahrer erst ein begeisterter Motorrad- und später Harley-Liebhaber wurde. Günther beschreibt die erste Geschäftsgründung, wie er Kontakte in die Szene in den USA knüpfte und zum gefragten Kenner und Spezialist für sogenannte Custombikes wurde. Dass der Autor auch ein guter Maler ist, zeigen die zahlreichen beeindruckenden Zeichnungen. Für Harley-Fans wahrscheinlich ein Muss, für alle anderen Motorradfahrer mindestens eine spannende Lektüre. Das Buch „Mit Leidenschaft am Limit“ ist im Stuttgarter Verrai Verlag mit der ISBN 978-3-948342-49-4 erschienen. Es hat 236 Seiten und kostet 18,90 Euro.

Bekannt in der Szene

Denn der 63-Jährige ist nicht nur Harley-Fahrer. Günther hat sich als Unternehmer über fast 40 Jahre hinweg in der Szene als Kenner, Designer und Spezialist für besondere Kundenwünsche einen Namen gemacht. 2019 hat er seine Firma USM Motorcycles mit Sitz in Hannover-Langenhagen in andere Hände gegeben. Als Pionier Günther sie 1981 in Hannover gründete, waren Harley-Fahrer weitestgehend auf sich selbst gestellt. Ersatzteile? Bekamen sie mit etwas Glück aus den USA. Reparaturanleitungen und Fachwissen aus erster Hand? In Deutschland glich das im Zeitalter vor Internet & Co. einer Suche nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen.

Sein erstes Geschäft in Stöcken bot der überschaubaren Fangemeinde in Hannover ausgewählte Ersatz- und Zubehörteile für Harleys. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur öffnete es zunächst nur für einige Stunden nach Feierabend in seinem Brotberuf. Aber der Laden lief gut, schnell machte sich USM einen Namen – auch über die Stadtgrenzen hinaus. Günther kündigte seinen Job, es folgten Geschäftserweiterungen an neuen Standorten, freundschaftliche und geschäftliche Beziehungen zur Szene rund um den Globus und irgendwann der Ritterschlag in Sachen Motorrad(um)bau. Und immer mit dabei: Ehefrau Gabi, selbst leidenschaftliche Harley-Fahrerin.

Harley-Davidson-Legende Arlen Ness aus den USA hat diese futuristisch anmutende Maschine entworfen und seinem deutschen Freund Claus Günther ein riesige gerahmte Fotografie inklusive Widmung geschenkt. Quelle: Gert Deppe

Geht nicht gab’s nicht

„Alles, was man mit einer Harley machen kann, haben wir gemacht“, sagt Günther. Im Klartext heißt das: Er hat Tausende Maschinen um- und wohl Hunderte neugebaut. Ein Kundenwunsch, so ausgefallen er auch war, war für Günther eine Herzensangelegenheit. Geht nicht gab’s nicht. Dabei hat der Harley-Spezialist eine ganz eigene Handschrift entwickelt. „Ich würde jedes meiner Bikes wiedererkennen“, sagt er. „Sie sind immer elegant, individuell und offenbaren ihre Besonderheiten oft erst auf den zweiten oder dritten Blick.“ Custombikes heißen diese Maschinen, gehandelt werden sie auch gerne mal im hohen fünfstelligen Bereich. Für ihre Besitzer sind sie meist mit Geld nicht aufzuwiegen.

Günther hat viel zu erzählen. Nach der Olympiade 1988 in Seoul etwa kaufte er im Blindflug mit seinem Geschäftspartner Dietmar knapp 50 ausgediente Harleys. „Das war die Katze im Sack und spannend bis zum Schluss“, erinnert sich Günther. Die meisten Motorräder seien Schrott oder schlicht nur Attrappen gewesen. Die Sparkasse hatte 10.000 D-Mark Kredit gewährt. Die Kaufsumme brachte Günther in Travelerschecks nach Südkorea, „Wir haben trotz allem super Geld damit verdient“, erzählt Günther. Seinerzeit, als es noch keine offiziellen Importeure von Teilen für die US-Motorräder gab, war eben einfach alles zu gebrauchen.

Der Whiskey Jack Daniels ist so etwas wie die Muttermilch der Harley-Davidson-Fahrer - Claus Günther wurde sogar eine Flasche davon gewidmet. Quelle: Gert Deppe

Hamsterrad und Herzinfarkt

Es war ein kleines Imperium, das sich Günther über Jahrzehnte aufgebaut hat. Es bedeutete ihm viel – zu viel, wie er im Nachhinein feststellen musste. Denn dieses Hamsterradleben zwischen Wohnhaus und Werkstatt, mit Wettbewerben, Messen und Reisen „kannte keinen Feierabend“, ging an die Substanz und war 2014 nach einem Herzinfarkt fast vorbei. „Ich wurde auf letzter Rille gerettet, da denkt man dann anschließend schon über das Leben nach“, erinnert sich der Stelinger. „Aber es fiel mir schwer, aus diesem Leben herauszukommen.“

Günther brauchte Zeit. „Das Schlimmste war für mich, nicht mehr zu dieser Szene zu gehören“, verrät er. Im Frühjahr 2019 starb sein langjähriger Freund Arlen Ness. Der US-Amerikaner und Motorraddesigner galt als Urvater der Custombike-Bewegung, hatte eine eigene Produktlinie entwickelt und war nicht nur für Günther ein Idol. Ende desselben Jahres verkaufte er USM an Bianca und Florian Pfante. Das Paar verlegte die Firma nach Wunstorf. Bereits ein Jahr vor dem Ausstieg hatte Claus Günther begonnen, sein Leben aufzuschreiben. „Dadurch bin ich wieder zurück in die Szene gekommen“, sagt er rückblickend.

1900 Kubikzentimeter Hubraum, knapp 400 Kilogramm Gewicht: 2020 hat Claus Günther diese Harley-Davidson Road Glide gekauft und geht damit mit seiner Frau Gabi regelmäßig auf Tour. Quelle: Gert Deppe

Harley-Museum im Keller

Im Keller seines Wohnhauses hat sich Günther eine Art Museum eingerichtet. Darin bewahrt er besondere Erinnerungsstücke auf, etwa ein Bild inklusive Widmungen mit einer Maschine aus der Produktion seines Freundes Arlen Ness. Auch eine Flasche Jack-Daniels-Whiskey mit Günthers Namenszug steht in einer der Vitrinen. Und in der Garage eine imposante Road Glide in Weinrot, die er 2020 gekauft hat und mit der er zusammen mit Ehefrau Gabi regelmäßig auf Tour geht.

Wahlweise steigen sie auch auf seine Triumph Boneville – ebenfalls ein Klassiker. Zweiräder der besonderen Art sind nun mal sein Leben. Ob Claus Günther in „Mit Leidenschaft am Limit“ wirklich schon alles daraus erzählt hat, ist unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es ja also eine Fortsetzung. Denn ohne Zweifel gilt: einmal Harley – immer Harley.

Von Gert Deppe