Berenbostel

Die seit Jahren umstrittene und immer wieder völlig vermüllte Wertstoffinsel am Hechtkamp in Berenbostel soll verlegt werden. Das kündigte Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) bei der Ratssitzung am Montagabend an. „Die Verwaltung prüft, ob es einen neuen Standort gibt“, sagte Provenzano.

Müll weiterhin wild entsorgt in Berenbostel

Ursache des Umdenkens in der Verwaltung sei der weiterhin wild entsorgte Müll an der Stelle. Obwohl die Stadt diese erweitert und umgebaut hat – und Mitarbeiter eines Privatunternehmens dort sogar am Wochenende aufräumen, bleibe die Problematik bestehen. „Wir müssen zum Entsorgen zusätzlich auch noch unsere Servicebetriebe dorthin schicken“, sagte Provenzano.

Zu einem möglichen neuen Standort der Wertstoffinsel äußerte sich Provenzano noch nicht konkret. „Wir suchen derzeit aktiv nach einem geeigneten Platz und werden entsprechende Gespräche führen“, kündigte der Bürgermeister an.

TKB-Vorsitzende ist zufrieden, aber es bleiben Zweifel

Für Anlieger wie den Sportverein TK Berenbostel und einer vom Verein verpachteten Gaststätte sei das eine gute Nachricht, sagte TKB-Vorsitzende Ariane Rother. „Das ist in meinem Sinne, schließlich haben wir eine Verlegung schon lange gefordert“, sagte sie am Dienstag. Allerdings bezweifelte sie, dass mit dem Umzug alle Probleme gelöst werden. „Der Platz ist von außen schlecht einsehbar und wird deshalb auch weiterhin dazu einladen, Müll abzuladen.“ Zudem sei es aus ihrer Sicht schwierig, einen neuen Standort zu finden, weil niemand einen Müllplatz in seiner Nähe haben wolle.

Von Gerko Naumann