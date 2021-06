Berenbostel

Die Wertstoffinsel Am Hechtkamp in Berenbostel wird erweitert. Voraussichtlich bis Ende des Monats sollen zusätzlich zu den bisherigen sieben Papiercontainern weitere sieben Behälter für Altpapier aufgestellt werden. Das hat die Stadt Garbsen mitgeteilt. Für die Erweiterung muss der Bereich Richtung Norden verlängert werden. „Wir nutzen die Gelegenheit, um einen neuen Holzzaun aufzustellen“, sagt Volker Gonschior von der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha). Die bisherige Umrandung sei in die Jahre gekommen. Außerdem würden die alten Glascontainer gegen neue Behälter ausgetauscht.

Hinweisschild mit Piktogramm

Zudem soll ein Hinweisschild der Stadt am Eingang zur Wertstoffinsel angebracht werden. „Darauf weisen wir ausdrücklich darauf hin, was hier erlaubt ist und was nicht, und das mit einfachen und verständlichen Piktogrammen“, sagt Michael Hoheisel, Abteilungsleiter Straßenverkehr bei der Stadt Garbsen.

Seit Jahren ist die Wertstoffinsel für die Anwohnerinnen und Anwohner und auch die Mitglieder des anliegenden Sportvereins TK Berenbostel ein Ärgernis. Immer wieder hatten Unbekannte dort illegal ihren Müll, Kleidung und Pappkartons abgeladen. Aus der Politik kamen Forderungen nach einer Videoüberwachung, um die Müllsünder zu erwischen. Der Sportverein hatte sogar einen Abbau der Container gefordert – was Aha abgelehnt hat.

Überquellende Container, meterhohe Altpapierstapel, illegal abgestellter Haus-, Rest- und Sperrmüll, aber auch alte Elektrogeräte: Seit Jahren schon klagen Anwohner, aber auch zahlreiche Nutzer über den völlig vermüllten Zustand der Wertstoffinsel Am Hechtkamp. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Aha reinigt zusätzlich

Dafür hat der Entsorger mittlerweile die Frequenz der Leerung und Reinigung angepasst. „Aus diesem Grund kommt der sogenannte Standplatzreiniger zweimal am Tag vorbei und sorgt für Sauberkeit“, sagt Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU). Die Wertstoffbehälter werden von Montag bis Freitag täglich geleert. Zudem wurde die hannoversche Firma Saubermänner mit dem Aufräumen und dem Abtransport von Müll und Unrat an Sonnabenden und Sonntagen beauftragt. „Zusammen mit der durch uns beauftragten Wochenendreinigung wird dieser Platz also 17-mal die Woche angefahren und gereinigt – das ist einzigartig im Stadtgebiet“, sagt Grahl.

„Wir kennen das Problem. Nahezu jede Kommune in der Region hat einen Platz wie diesen, der hochfrequentiert ist und gleichzeitig aufgrund seiner Lage und fehlender sozialer Kontrolle von einigen Menschen missbräuchlich zur illegalen Ablagerung von Haus- und Sperrmüll genutzt wird“, sagt Gonschior.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Erweiterung soll nun zur Entlastung der Sammelstelle führen. Dennoch weist Bürgermeister Grahl erneut darauf hin, dass die Wertstoffsammelstelle kein Englischer Garten sei. Mit Müll muss man also an dieser Stelle rechnen. Die Arbeiten an der Erweiterung des Platzes werden in Kürze beginnen. Vorübergehend kann es zu Behinderungen beim Entsorgen von Wertstoffen kommen.

Von Linda Tonn