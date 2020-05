Havelse/Altgarbsen

Statt bislang 33 Euro zahlt Hans-Stefan Niebler für die Straßenreinigung an seinem Haus an der Calenberger Straße in Garbsen seit Januar 61 Euro pro Jahr. Um 87 Prozent haben sich die Gebühren für ihn erhöht. Das hat er ausgerechnet. Ähnlich geht es Stephan Filter, für den die Gebühr für sein Haus in Havelse ebenfalls von etwa 30 auf mehr als 60 Euro angestiegen ist.

Als „Willkür“ bezeichnet Niebler die Berechnung, Filter findet die Kosten „ungerecht“. Beide haben gegen den Anfang Januar verschickten Bescheid Widerspruch bei der Stadt Garbsen eingelegt. Neben einer Ablehnung erhielten sie eine Rechnung über knapp 95 Euro – die Kosten für ihr Widerspruchsverfahren.

Berechnung hat sich geändert

Die beiden Anlieger ärgern sich über die Rechnung genauso wie über das für sie als ungerecht empfundene neue Berechnungsverfahren der Gebühren.

Tatsächlich hat sich seit Beginn des Jahres einiges geändert: Die Gebühren werden in Garbsen nicht mehr nach dem Frontmetermaßstab – also dem Bereich des Grundstücks, der an die Straße grenzt, berechnet. Maßgebliche Zahl ist seit Januar die Gesamtfläche des Grundstückes. Bei diesem Maßstab haben die Form der Grundstücke, ihre Ausrichtung oder die Lage zur Straße keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Abgaben. Wer ein Grundstück von beispielsweise 1000 Quadratmetern hat, rechnet die Wurzel aus 1000, multipliziert den Wert mit 2,10 Euro und kommt auf 66,41 Euro Reinigungsgebühr pro Jahr. Die Berechnung ist in der aktuellen Gebührensatzung festgeschrieben.

Bis Januar 2020 bevorzugt: Das Haus der Nieblers liegt in zweiter Reihe und ist nur über einen Privatweg zu erreichen. Quelle: Linda Tonn

Grundlage für das neue Verfahren ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes in Lüneburg von 2017, derzufolge die Berechnung über den Frontmetermaßstab bestimmte Grundstücke, – etwa Hinterlieger wie Nieblers Grundstück in Altgarbsen –, bevorzuge. Die Stadt hat ihre Gebührensatzung an die Entscheidung des Gerichtes angepasst. In den Nachbarstädten Seelze, Wunstorf und Neustadt gilt weiterhin der Frontmeter als Maßstab.

44 Widersprüche im Stadtgebiet

„Die Größe eines Grundstücks hat doch nichts damit zu tun, welchen Aufwand die Reinigung der Straße macht“, meint der Havelser Stephan Filter, „das erschließt sich für mich nicht.“

9.600 Bescheide über Straßenreinigungsgebühren hat die Stadt Garbsen Anfang Januar verschickt. „44 Grundstücksbesitzer haben dagegen Widerspruch eingelegt“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Fünf davon seien positiv beschieden worden. Eine Änderung der individuellen Gebühr sei lediglich bei falscher Berechnung oder einem fehlerhaften Gebührenbescheid möglich, erklärt Irvin.

Kein Hinweis auf Bearbeitungskosten

„Warum gibt es überhaupt die Möglichkeit eines Widerspruchs, wenn der eigentlich nur abgelehnt wird?“, fragt Anwohner Niebler. Auch die Kosten hält er für unverhältnismäßig. „Das stand auch nirgendwo vermerkt“, sagt er. Dass er plötzlich mit knapp 95 Euro zur Kasse gebeten wurde, habe ihn überrascht, sagt auch Stephan Filter. Ein Hinweis darauf wäre bürgerfreundlich gewesen, meint er. „Dadurch wird es nicht schöner, aber ich kann mir wenigstens überlegen, ob es mir das Wert ist.“

Wie viel ein Widerspruch kostet, regelt die sogenannte Verwaltungskostensatzung. Im Fall von Stephan Filter setzte sich der Betrag zusammen aus zehn Prozent seiner jährlichen Straßenreinigungsgebühren (6,70 Euro), 3,45 Euro Portokosten und – das ist der größte Teil – den Arbeitsstunden für die städtischen Mitarbeiter. Für 90 Minuten wurden 84 Euro berechnet. Es bestehe eine Verpflichtung, diese Gebühren zu erheben, sagt Stadtsprecher Irvin. Der Rat der Stadt Garbsen habe die Satzung beschlossen.

„Für mich hat das alles nichts mit Gerechtigkeit zu tun“, sagt Filter, „man hat das Gefühl, dass man direkt zur Kasse gebeten wird, sobald einem etwas nicht gefällt.“ Natürlich sei das gesamte Verfahren rechtens, sagt Niebler. Sowohl die neue Berechnung als auch die Kosten für den Widerspruch. „Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Bürger abgehalten werden sollen, sich gegen Entscheidungen der Stadt zu wenden“, sagt Niebler. Gegen die Ablehnung ihres Widerspruchs wollen beide Anwohner nicht weiter vorgehen. Der nächste Schritt wäre eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover.

