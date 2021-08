Garbsen

Ob im Fitnessstudio, im Restaurant, im Altenheim oder beim Friseur – hier sollen nach der geplanten 3G-Regelung ab Ende August je nach Inzidenz nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt haben. Zudem sollen ab dem 11. Oktober die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests kostenpflichtig werden. Wie gehen die Betriebe und Veranstalter in Garbsen damit um? Befürchten sie Einbußen?

Ungeimpfte müssen ab Oktober für Test selbst zahlen

„Unter unseren Kunden herrscht eine große Unruhe“, sagt Marc Schiller, Geschäftsführer des Future Fit im Einkaufszentrum Kohake in Altgarbsen. Seit den Vereinbarungen des Corona-Gipfels von Bund und Ländern fragten viele der Mitglieder fast täglich, wie es ab Ende August weitergehe.

Schiller hofft seitens der Politik auf ein klar nachvollziehbares Indikatorsystem – mit Berücksichtigung aller Faktoren, um die Corona-Lage künftig einzuschätzen. „Sonst befürchte ich eine dauerhafte Lockdownschleife wie im vergangenen Jahr.“

Persönlich sieht er die neuen Beschlüsse kritisch: „Ich meine, das ist ein unglaublich hoher Druck, der auf die Gesellschaft und auch auf die Betriebe ausgeübt wird“, sagt er. Im Klartext heiße der Beschluss, dass Ungeimpfte den für das Training notwendigen Test selbst bezahlen müssen, je nach Trainingsplan sogar mehrmals in der Woche. Die Gefahr der Diskriminierung steige weiter, so Schiller. „3G wird die Gesellschaft spalten.“

„Das Impfen ist unter unseren Mitgliedern schon ein großes Thema“, bestätigt auch Carola Hass, Clubmanagerin des Fitnessstudios Viva am Rathausplatz. „Viele unserer Sportler sind aber schon vollständig geimpft und teilen uns das auch selbst mit “, sagt sie. Auf eine Kontrolle von Impf- und Genesenen-Ausweis oder Tests verzichten sie und ihr Team – noch. „Wir warten nun ab, was das Land entscheidet.“

Testpflicht in Hotels derzeit nur für Privatgäste

Und wie sieht es bei Hotels und in der Gastronomie aus? Auch der Stelinger Hof will mit Blick auf den Herbst nicht von der 3G-Regel abweichen. „Wir halten uns aktuell und zukünftig an alle gesetzlichen Vorgaben“, sagt Mitarbeiter Christian Jantzow. Derzeit gelte bereits eine Testpflicht für Gäste, aber nur für Privaturlauber. Die meisten Kunden hätten Verständnis für die Regeln. „Bei uns buchen viele Geschäftsreisende“, so Jantzow. „Und diese zeigen uns fast immer gleich beim Einchecken ihre Impfzertifikate.“

Ann-Katrin Rahlfes vom Restaurant Rathausterrasse Garbsen steht voll hinter den geplanten Maßnahmen der Regierung. „Ich finde das gut. Es hatte inzwischen jeder die Chance, sich impfen zu lassen.“ Einbußen befürchtet sie durch die Testpflicht nicht. „Wir hatten in den letzten Jahren so viele Einbußen, da fällt das nicht ins Gewicht.“ Zudem habe die Rathausterrasse viele Stammgäste. Diese sind sogar auf einer Liste vermerkt und brauchen ihren Impfpass gar nicht mehr vorzeigen. „Wir fühlen uns gut gewappnet“, so Rahlfes. Ihre Devise: „Hauptsache raus aus der Pandemie.“

Das will natürlich auch Diana Böll vom Restaurant Kaminstube in Altgarbsen. „Und auch unsere Gäste wollen unbedingt wieder größere Feierlichkeiten planen, das merkt man an den stark steigenden Buchungszahlen“, sagt sie. Bislang handhaben die Gastronomen es so: Wer nicht geimpft, genesen oder kein Kind unter 14 Jahren ist, muss ich testen lassen. „Einige machen das direkt hier, andere fahren ins Testzentrum“, berichtet Böll. Eine optimale Lösung sei das aus ihrer Sicht nicht: „Diese Regelung macht es für Gastronomen und Gäste wahnsinnig kompliziert.“

Kinos rechnen mit Einbußen, Kultur plant bereits mit 3G

Deutlich pessimistischer sieht man die Regelung im Cinestar Garbsen. An anderen Standorten der Kette im Bundesgebiet, wo die 3G-Regel bereits schon faktisch gelte (etwa Berlin), habe sie sich als „enorme Hemmschwelle für den Kinobesuch“ herausgestellt, so Kati Reim vom Cinestar. Man rechne nun auch in Garbsen mit Einbußen – „vor allem, wenn die Tests im Oktober nicht mehr kostenlos sind. Das betrachten wir mit Sorge.“

Ansonsten hofft sie, dass sich der Umfang der Beschränkungen nicht noch weiter zuspitzt: „Einen Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene etwa halten wir für nicht richtig. Kino ist aufgrund seiner hohen Hygienestandards ja während der bisherigen Pandemie überhaupt nicht als Verbreitungsort in Erscheinung getreten.“

Als privater Kulturveranstalter plant die Initiative Heitlinger Herbst aktuell den Neustart nach der langen Corona-Pause. Das Konzert mit Abi Wallenstein am 17. September, 19 Uhr, ist die erste Veranstaltung seit fast zwei Jahren. „Auch wenn das Konzert draußen auf dem Gutshof statt im ehemaligen Pferdestall stattfindet – wir planen schon jetzt mit 3G“, sagt Organisator Günter Tegtmeyer. „Das ist aufwendig, aber die Verantwortung für unsere Gäste und Künstler ist hoch.“

Tests im Altenheim bleiben kostenlos

Auf der von der Bundesregierung erstellten 3G-Liste stehen auch Alten- und Pflegeheime. Hier wird die Regelung aber meist bereits umgesetzt – wie im DRK-Pflegeheim Garbsener Schweiz. „Vor eine logistische Herausforderung stellt uns das also nicht“, sagt die Stellvertretende Leiterin Monika Twachtmann. Das Pflegeheim biete Tests für Besucher im Hause an. „Das geht normalerweise aber nur mit Termin und zu eingeschränkten Uhrzeiten.“ An dieser Regelung dürfte sich auch am 11. Oktober nichts ändern – wenn die Tests kostenpflichtig werden. „Pflegeheime sind davon ausgenommen, um die Besuche bei alten Menschen zu fördern“, so Twachtmann.

