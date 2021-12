Berenbostel

„Stell dir vor es ist Urlaub, und keiner fährt weg“: Diese Abwandlung des viel zitierten Slogans der Friedensbewegung „Stell dir vor es ist Krieg, und keiner geht hin“ beschreibt den derzeitigen Zustand der Reisebranche ziemlich treffend. Die Chefinnen des Tui-Reisecenters in Berenbostel, Brita Nönneke und Petra Ennulat, kennen diese Branche in- und auswendig. Doch so etwas wie die durch das Coronavirus ausgelöste Krise haben die Geschwister noch nicht erlebt. Seit mehr als 30 Jahren verkaufen die beiden Tourismusexpertinnen Reisen in die ganze Welt – seit knapp zwei Jahren allerdings verdienen sie kaum Geld damit.

„Wir arbeiten mehr und machen quasi keine Umsätze“, sagt Petra Ennulat. Ein paar Zahlen unterstreichen das: Das Jahr 2020 brachte in Bezug auf Buchungen etwa 95 Prozent Minus, 2021 läuft auf circa 93 Prozent hinaus, für 2022 rechnen Ennulat und Nönneke mit rund 40 Prozent des Umsatzes von 2019, also vor Corona. Von einstmals 13 Beschäftigten sind derzeit noch fünf in den beiden Niederlassungen in Berenbostel und Neustadt dabei. „Wir suchen händeringend Personal“, sagt Nönneke, „finden aber kein geeignetes. Unsere Branche bietet zurzeit keine Sicherheit.“ Traurig sei das, ergänzt ihre Schwester, aber sie könne das verstehen.

Mehrarbeit durch Rückabwicklung

„Unser Verwaltungsaufwand hat sich im Vergleich zu vor Corona etwa um die Hälfte erhöht“, erläutert Ennulat. Früher bedeutete eine Reisebuchung durchschnittlich ungefähr eine Stunde Arbeit, heute sind es eineinhalb. Ein Teil der Mehrarbeit resultiert aus der Rückabwicklung von Reisen. Reiseveranstalter bieten sogenannte Flextarife, die eine kostenfreie Stornierung bis kurz vor dem Reiseantritt garantieren. „Und das müssen wir realisieren“, so Ennulat. „Unsere Kunden sehen diese Mehrarbeit nicht.“

Ennulat und Nönneke haben einen großen Kundenstamm, das Vertrauen in die Expertinnen ist nach wie vor groß. Die Lust auf Reisen sei ungebrochen, sagen sie. Und es gebe auch immer noch risikofreudige Menschen. „Aber trotzdem buchen wir inzwischen mit dem Gefühl, dass wir nicht wissen, wann wir das wieder stornieren“, sagt Ennulat. „Zurzeit platzen jede Menge Träume.“ Kreuzfahrten, Robinson-Club, Individualreisen in die USA oder nach Südafrika: Welche dieser Angebote tatsächlich wahrgenommen werden können, entscheidet sich oft erst kurzfristig. „Es ist der berühmte Blick in die Glaskugel“, so Nönneke.

Gibt es inzwischen: Kreuzfahrten nur für Geimpfte

Es herrsche einfach eine große Verunsicherung, wissen die Schwestern. Inzwischen empfehlen sie ihren Kunden, sich aktuell beim Auswärtigen Amt über die jeweiligen Bestimmungen zu informieren. Normalerweise ist in ihrem Reisecenter das laufende Jahr im März durchgebucht. „Heute fangen wir im März erst langsam an.“ „Aber die Ängste werden immer größer, beispielsweise wegen der 2G-plus-Regelung.“ Wer unbedingt reisen wolle, mache das auch, aber das seien eben nicht viele. „Inzwischen gibt es sogar Kreuzfahrten nur für Geimpfte“, sagt Petra Ennulat.

Eine Golfreise in die Türkei beispielsweise, die von einigen Reisenden bereits von 2020 auf Dezember 2021 verschoben wurde, haben mehr als 20 Prozent vor Kurzem dann doch wieder abgesagt. „Die Stimmung bei uns im Büro ist gut, auch wenn wir keinen direkten Kundenkontakt haben“, sagt Brita Nönneke. „Aber wir sind angezählt und frustriert. Ein Verkäufer lebt davon, dass er verkauft, nicht nur wegen des Umsatzes.“

Freude auf den Re-Start

Ist nach Corona vor dem Klimaschutz? „Alle arbeiten mit Hochdruck an klimaneutralen Reisen“, sagt Reiseexpertin Ennulat. „Aber das dauert.“ Viele Veranstalter werben mit Klimaneutralität und appellieren an ihre Kunden, den CO-2-Abdruck zu kompensieren. Ob das am Ende aber auch den gewünschten Erfolg habe, wisse sie nicht. „Aber ich glaube schon, dass Corona und die Klimadiskussion bei dem einen oder anderen etwas bewirken wird.“ So oder so: „Bis zur Normalität wird es wohl noch etwas dauern, aber wir freuen uns auf den Re-Start“, sind sich Ennulat und ihre Schwester einig.

Ihren Optimismus wollen sie sich nicht nehmen lassen: „Uns wird es auch weiterhin geben, aber wir wissen auch von etlichen Geschäftsaufgaben. „Und 2022 könnten noch einige dazukommen. Ein oder zwei Jahre können die meisten durchhalten, aber dann wird es schwierig. Das Thema Pandemie gab es in unsere Branche bislang nicht.“

Von Gert Deppe