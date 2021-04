Auf der Horst

„Liebe – und tu, was du willst“: Dieser Spruch des römischen Bischofs Augustinus lehnt, auf Schiefer geschrieben, neben einer Baumscheibe. Ein paar Meter weiter steht ein Holzstumpf, daneben der Satz des Philosophen Martin Buber: „In Jedermann ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist.“ Die Baumscheiben und Holzfragmente sind Teil einer Installation, die seit Kurzem im Garten der Besinnung hinter der Willehadi-Kirche in Auf der Horst präsentiert wird.

Gestaltet haben das Werk Andrea Roppelt und Martina Schramm vom Team des Kulturhauses Kalle in Havelse und Detlef Kohnen vom Kulturkreis der Gemeinde. Die kleine Ausstellung ist der Auftakt einer kulturellen Zusammenarbeit zwischen Willehadi und dem Kalle.

„Wir möchten ein Kulturort im Stadtteil sein“, sagt Kohnen. „Und setzen dabei auch auf Projekte mit Partnern außerhalb der Gemeinde – so wie im vergangenen Jahr mit der Jona-Ausstellung mit Garbsener Schulen.“ Seit 2020 darf sich die Gemeinde Kulturkirche nennen, die Hanns-Lilje-Stiftung unterstützt die Projekte maßgeblich. Für den Herbst planen Willehadi und das Kalle zudem eine gemeinsame Ausstellung mit dem Titel „Seelenlandschaften“.

Installation symbolisiert Auferstehung

„Die Baumscheiben stammen von einem gefällten Vogelbeerbaum, der bis Ende Februar auf dem Platz vor dem Willehadi-Pfarrhaus stand“, berichtet Kohnen. „Der Baum gilt als Symbol für das Leben – mit der Installation haben wir ihn quasi bewahrt und ihm ein zweites Leben gegeben“, ergänzt Roppelt. „Das passt zu dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten – für die Christenheit geprägt von Sterben, Auferstehung und Weiterleben.“

Damit beschäftigt sich auch die aktuelle Ausstellung „Auferstehungsweg“ mit Bildern des Künstlers Werner Steinbrecher im Kreuzgang des Ensembles. Die 13 großformatigen Bilder in den Fenstern des Gemeindehauses sind bis Pfingsten zu sehen – von außen und damit völlig kontaktlos.

Info:Jeweils donnerstags von 12 bis 14 Uhr steht die Willehadi-Kirche für Besucher offen. Dann kann auch der Garten der Besinnung besichtigt werden.

Von Jutta Grätz