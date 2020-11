Frau Pastorin Muckelberg, Am Sonntag, 29. November, ist Ihre offizielle Entpflichtung. Ist das nicht ein hartes Wort für einen Abschied?

Nein, das ist ein guter Begriff. Als Pastoren mit ganzer Stelle sind wir tatsächlich verpflichtet, an sieben Tagen in der Woche und quasi 24 Stunden für die Gemeinde da zu sein. Sind wir länger als 48 Stunden nicht am Wohnort, müssen wir uns sogar offiziell abmelden. Wenn es am 1. Advent heißt „Das musst Du nicht mehr“, werde ich das als ein Stück Entlastung empfinden. Trotzdem fällt mir der Abschied schwer, denn ich habe sehr gern hier gearbeitet und gelebt, war gern für die Menschen da. Und: Ich bleibe ja Pastorin, nur jetzt „i.R.“ – im Ruhestand.

Seit 1990 sind Sie das Gesicht der Gemeinde. Wie haben Sie die Anfangszeit erlebt?

Als ich am 1. Juli 1990 aus dem ländlichen Ostfriesland auf die Horst kam, hatten mein Mann und ich uns gerade getrennt. Meine Tochter war mit vier Jahren noch ganz klein – die Horst war ein bisschen wie ein Kulturschock. Auf den ersten Blick war es nicht schön mit den Wohnblocks dicht an dicht. Damals gab es noch viel weniger Grün als jetzt. Aber ich habe sehr schnell viele aufgeschlossene Menschen kennengelernt, die mich herzlich in Garbsen aufgenommen haben. Das hat mir das Einleben leicht gemacht. Und für mein Privatleben haben sich die Menschen hier weniger interessiert, als auf dem Dorf – das war sehr angenehm für mich.

Wie sah zu dieser Zeit das Gemeindeleben aus?

Ich selbst hatte zuerst eine halbe Stelle, außerdem arbeiteten hier die Pastoren Falk Wook und Siegfried Kunze. Ich zog in ein Reihenhaus an der Krebsgasse. Das heutige Pfarrhaus war noch das Domizil für die offene Jugendarbeit – mit Fotolabor und Billardtischen. Ins jetzige Pfarrhaus zog ich 1997 ein.

Wie groß war Willehadi damals?

Wir hatten rund 4500 Mitglieder, jährlich etwa 100 Konfirmanden. Das damalige Gemeindehaus platzte aus aus allen Nähten. Wir waren zwölf Leute bei den Dienstbesprechungen. Auch damals war die heutige Diakonin Heike Voskamp schon dabei.

Starkes Team: Bibbi Kania (von links), der neue Pastor Yoo-Jin Jhi, Noch-Pastorin Renate Muckelberg und Heike Voskamp von der Willehadi -Gemeinde.

Wie groß ist die Gemeinde heute?

Aktuell sind es etwa 2400 Menschen, etwa zehn junge Menschen werden im Jahr konfirmiert. Aber wir arbeiten schon lange mit den Gemeinden in Alt-Garbsen, Havelse und Marienwerder zusammen. Das ist sehr bereichernd und dadurch sind wir weiterhin vielseitig. Sinkende Mitgliederzahlen waren allerdings die Gründe, warum wir bereits 2008 planten, unser Zentrum quasi zu halbieren. Im Mai 2013 feierten wir – mit großen Emotionen – den Abriss unseres Gemeindehauses. Und dann kam der Brand.

Der Brand der Willehadi-Kirche 2013 ist untrennbar mit Ihrer Amtszeit verknüpft.

Ja. Wir alle waren nach dem Brand in der Nacht zum 30. Juli unter Schock, es war ein Ausnahmezustand. Auch das mediale Interesse war unglaublich.

Wie haben Sie die Brandnacht erlebt?

Ich habe geschlafen, die Polizei hat mich wach geklingelt. Da brannte es bereits lichterloh. Den Lärm, der Schein des Feuers, die blinkenden Feuerwehrwagen, das Gewusel der Menschen – viele filmten – das vergesse ich nie. Ver- und bearbeitet ist das heute. Aber beim Brand der Notre-Dame in Paris 2019 waren die Erinnerungen plötzlich wieder ganz stark da.

Wie ging es weiter?

Rasant. Es musste aufgeräumt werden, bereits nachmittags hatten wir die erste Sitzung mit dem Superintendenten. Wir erfuhren, dass der Standort Willehadi, dass die Kirche bleibt. Das war für uns das Wichtigste. Und es gab ganz viele Zeichen der Solidarität.

Welche waren das?

Bereits abends gab es einen Trauergottesdienst bei unseren Nachbarn in St. Raphael, es gab einen Sternmarsch mit über Tausend Teilnehmern. Die Moscheegemeinden hielten Mahnwache, unzählige Menschen knüpften Bänder der Solidarität an den Bauzaun um die Kirche. Es gab die Aktion der Leine-Zeitung „Steine für Willehadi“. Und die Stadt setzte eine Belohnung für die Ergreifung der Täter aus. Die Stadt stand zusammen – Garbsen ist eine starke Stadt, das hat sich hier gezeigt – auch als Rechte versuchten, den Brand zu instrumentalisieren.

Die Kirche wurde neu gebaut, 2017 eröffnet – war das ein Neuanfang?

Wir hatten ja auch nach dem Brand als Gemeinde weitergearbeitet. Es gab eine Aufbruchstimmung, als auf dem Kirchplatz dann der Container stand. Und dann kam der Entwurf von Architekt Gerd Lauterbach, der die neue Kirche in die Reste der alten baute. Das hat uns viel Schwung gegeben. Auch das neue Glasfenster ist ein Symbol für Hoffnung.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Ich habe mehrere. In der Andachtsrunde am Glasfenster und dem vom Brand verbogenen Weltleuchter aus Metall. Und in der ersten Reihe, mit Blick auf den bronzenen Christus. Er hat dem Brand standgehalten. Das Bild mit dem verkohlten Dachbalken auf seiner Schulter ist unvergesslich. Es war für mich ein Zeichen, dass wir nicht verlassen waren.

Gab es noch mehr unvergessliche Momente?

Viele. Die Pilgerwege mit St. Raphael, die „lange Tafel“ mit Vertretern aus vielen Kulturen und Nationen zwischen Raphael und Willehadi – eine außergewöhnliche Nachbarschaft – der erste Schritt auf den Beton der neuen Kirche. Und viele schöne Gottesdienste und Konzerte – in der alten und in der neuen Kirche.

Wie ist Ihr Abschied geplant – ausgerechnet in Corona-Zeiten?

Leider ganz anders, als ich es mir gewünscht habe. Wegen der aktuellen Corona-Regeln können nicht alle Menschen an dem Gottesdienst teilnehmen, die gern dabei wären. Wir sind quasi ausgebucht und mussten leider etlichen absagen. Das tut mir sehr leid. Aber ich freue mich über Briefe und Telefonate, ein paar Wochen wohne ich noch in Garbsen.

Das heißt, Sie ziehen weg aus der Stadt?

Ja, ich werde wieder in meine Heimatstadt Leer zurückgehen. Dort habe ich noch gute Freunde, obwohl ich mit 19 Jahren von da weggezogen bin. Es gibt eine schöne Altstadt, den Hafen, viele Möglichkeiten, Radtouren zu machen und eine hohe Pastorendichte (lacht). Ich glaube, das wird schön.

Warum bleiben Sie nicht?

Es ist mir wichtig, Abstand zwischen die von mir so geliebte Gemeinde und mich zu bringen. Nach 30 Jahren so intensiver Zusammenarbeit ist es gut, zu gehen. Das ist gut für mich, für die Gemeinde, meinen Nachfolger. Aber der Abschied wird mir sehr schwer fallen.

Offizielle Entpflichtung am 29. November Renate Muckelbergs offizielle Entpflichtung wird am Sonntag, 29. November, im Beisein von Karl Ludwig Schmidt, Superintendent im Amtsbereich Nordwest, in der Willehadi-Kirche, Orionhof 4, gefeiert. Beginn ist um 12.30 Uhr. Wegen der Corona-Vorschriften gibt es leider nicht genug Plätze für alle, die gern dabei sein würden. Musikalisch begleitet Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig den Abschied der Pastorin an der Orgel, gemeinsam mit dem Oboisten Michael Tewes und der Sängerin Angelika Zerdak. jgz

Was werden Sie vermissen?

Das soziale Miteinander, die multikulturelle Atmosphäre in der Stadt, Mehmet Alpagus Kiosk am Hérouville-St.-Clair-Platz, der dort ein richtiges Stadtzentrum geschaffen hat. Die Nähe zu Hannover und natürlich unser starkes Willehadi-Team, aber auch das Team unserer Region, überhaupt die vielen freundlichen und interessanten Menschen hier. Nicht vermissen werde ich das Müllsammeln auf dem Gemeindegelände ...

Zur Person Renate Muckelberg wurde vor 64 Jahren in der Stadt Leer in Ostfriesland geboren. Nach dem Studium der Theologie an der Georg-August-Universität Göttingen trat sie 1984 ihre erste Pfarrstelle in Warsingsfehn an, einem Ort der Gemeinde Moormerland im Landkreis Leer mit heute knapp 8000 Einwohnern. Seit dem 1. Juli 1990 ist Muckelberg Pastorin der evangelischen Willehadi-Gemeinde im Garbsener Stadtteil Auf der Horst, zunächst mit halber und dreiviertel Stelle, seit 2008 mit ganzer Stelle. Sie ist aktuell Garbsens dienstälteste Pastorin: Ihren ersten Gottesdienst hielt sie am 29. Juli 1990. Die 64-Jährige ist geschieden und hat eine erwachsene Tochter. jgz

Ein Wort zu Ihrem Nachfolger Yoo-Jin Jhi ...

... er steht für einen Generationenwechsel. Er ist jung, ein Mann, geboren in München und hat koreanische Wurzeln. Also komplett anders als ich (lacht). Er ist sehr offen, sensibel und hat Humor. Und er wird seinen Weg machen. Die Gemeinde kann dankbar sein und sich freuen, dass die Stellenbesetzung so schnell und gut geklappt hat, sogar mit Einarbeitungszeit.

Von Jutta Grätz