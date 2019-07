Schloß Ricklingen

Sie kommen aus Spanien, Italien, Portugal, Afrika und dem Orient: Die mediterranen Windhunde standen am Sonnabend auf der Windhund-Rennbahn an der Burgstraße im Mittelpunkt. Für die Schau hatten 193 Teilnehmer aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Dänemark gemeldet, um ihre Hunde zu präsentieren und rennen zu lassen. „Wir sind hier, um die Hunde an Ausstellungen zu gewöhnen und sie laufen zu lassen. Das ist die beste Möglichkeit hier“, sagte eine Hundebesitzerin. Sie und ihr Mann waren auch nach Schloß Ricklingen gekommen, um sich mit anderen Hundefreunde auszutauschen.

Internationale Richter bewerten die Hunde

Am Sonnabend haben Besitzer und Züchter die unterschiedlichen Rassen in der Welfenausstellung internationalen Richtern vorgestellt. Am Sonntag dürfen die Podencos, Azawakhs, Salukis und Afghanen auf die Rennbahn. Dabei stellten sie ihre Schnelligkeit und Eleganz unter Beweis. Zu den mediterranen Rassen zählen auch die Pharao Hounds, die ursprünglich von der Insel Malta stammen und die aus Sizilien kommenden Cirneco dell’ Etna. Aber auch Irish Wolfhounds waren auf dem Platz zu sehen.

Hunde werden zur Jagd eingesetzt

„Die Azawakhs haben ihren eigenen Kopf, die machen ihr eigenes Ding“, sagte Hundebesitzer Wolfgang Voigt aus Wolfenbüttel. Die Hunderasse stammt aus den afrikanischen Ländern Niger, Mali, und Burkina Faso. Dort werden sie von den Tuareg vor allem zur Antilopenjagd eingesetzt. „Die Hunde sind distanziert, territorial veranlagt, ausdauernd und schnell“, ergänzt Voigt. Da die Hunde sehr eigenwillig sind, sollten Hundebesitzer entscheiden, ob ihnen Charakter oder strikter Gehorsam das Wichtigste ist. „Die Azawakhs zeichnen sich durch Schönheit und Ästhetik aus. Es ist faszinierend, sie laufen zu sehen“, sagte Voigt.

Hunde haben einen hohen Stellenwert

Wie fast alle Windhunde verfügen die Hunde über einen schmalen Körper mit langen Beinen und einem edlen Kopf. Es handelt sich um eine der ältesten Hunderassen der Welt, die noch ursprünglich ist und nicht eingekreuzt wurde. Die Hunde haben in den afrikanischen Familien einen hohen Stellenwert, weil sie die Familien ernähren. Die Windhunde wurden in den Ursprungsländern zur Jagd gezüchtet. Heute jagen sie nur noch auf der Rennbahn dem „Hasen“ nach.

Salukis sind Dickschädel

„Salukis kommen aus Persien und sind Dickschädel, sie verfügen über Kraft und Ausdauer“, weiß Züchter Markus Pannen aus Neuss. Er lässt einige seiner insgesamt sieben Hunde bewerten, weil das für die Zucht wichtig ist. Die Richter bewerten Rasse, Verhalten, Körperbau und, wie nah der Hund dem Idealstandard kommt. „Die Hunde brauchen viel Bewegung, der Besitzer muss viel Zeit haben. Das muss man wissen, wenn jemand sich einen Windhund anschafft“, sagte Voigt. Sie seien aber auch kuschelig und liebebedürftig.

Zur Galerie Vor allem mediterrane Windhundrassen haben am Sonnabend und Sonntag auf der Windhund-Rennbahn in Schloß Ricklingen im Mittelpunkt gestanden. In einer Ausstellung haben Richter die Hunde bewertet.

Von Anke Lütjens