Um kurz vor 3 Uhr am Dienstag war die Nachtruhe für 25 Mitarbeiter der Servicebetriebe Garbsen beendet. Zum ersten Mal in diesem Winter hatte der Bereitschaftsdienst, der jede Nacht ab 2 Uhr auf Kontrollfahrt im Stadtgebiet unterwegs ist, Alarm ausgelöst. Die Schneedecke auf den Straßen war so dick, dass der Winterdienst ausrücken musste, um Schnee zu räumen sowie Salz und Split zu streuen. „Wegen Glätte waren wir in den vergangenen Wochen schon mehrfach im Einsatz. Aber das war das erste Mal seit Langem, dass mal wieder was mit Schnee los war“, sagt Meino Heuer, Leiter der Servicebetriebe.

Hauptstraßen werden zuerst geräumt

Mit 16 Fahrzeugen machten sich die städtischen Mitarbeiter an die Arbeit, um die Straßen vor dem Berufsverkehr frei zu machen. „Unsere Leute wissen ganz genau, welche Straßen in Garbsen als Erstes glatt werden und streuen dort zuerst“, sagt Heuer. Der Fokus des Winterdienstes gilt zunächst den Hauptstraßen, danach sind die Bereiche vor öffentlichen Gebäuden an der Reihe, etwa vor Schulen. „Dabei ist es egal, ob morgens 200 Kinder in die Schule kommen oder wegen Corona nur 20“, sagt Heuer.

Ralf Schmidt von den Servicebetrieben füllt Salz in einen Behälter auf dem Streufahrzeug. Quelle: Gerko Naumann

Der gebürtige Ostfriese beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema Klimawandel. Seine Mitarbeiter bekommen dessen Auswirkungen fast täglich ganz konkret zu spüren, sagt er. „Die Extreme nehmen zu. Das gilt für die Trockenheit im Sommer, für die starken Regenfälle, und das kann auch für den Schneefall gelten“, sagt Heuer.

Im Durchschnitt seien die Winter seit einigen Jahren aber deutlich milder geworden, was die Servicebetriebe anschaulich mit Zahlen belegen können. „Vor ein paar Jahren haben wir noch 400 bis 500 Tonnen Streusalz pro Jahr gekauft und verbraucht. Zuletzt haben 100 Tonnen für die extrem schwachen Winter ausgereicht“, sagt Heuer. Das hat neben der steigenden Sicherheit im Verkehr auch noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Die Kosten für die Straßenreinigung, in denen auch der Winterdienst enthalten ist, sind für die Bürger gesunken.

Winterdienst ist immer in Bereitschaft

Eine Wetterprognose für die nächsten Wochen ist schwierig, sagt Heuer. Die entsprechenden Apps hat er ständig im Blick, aber: „Wir befinden uns auf einer Grenze. Es kann mal über, mal unter null Grad sein.“ Für die Mitarbeiter des Winterdienstes bedeutet das: Ihre Nachtruhe könnte während der Bereitschaft noch häufiger früh enden. „Wir müssen immer auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein“, betont Heuer.

Meino Heuer von den Servicebetrieben Garbsen zeigt den neuen Unimog, der auch im Winterdienst eingesetzt wird. Quelle: Gerko Naumann

Neuer Unimog hilft das ganze Jahr über Der Fuhrpark der Servicebetriebe wächst. Für 200.000 Euro haben die Verantwortlichen einen neuen Mercedes Unimog angeschafft. Damit können die Mitarbeiter bei jeder Witterung und in jedem Gelände fahren, sagt Leiter Meino Heuer. Außerdem ist das Fahrzeug ein echter Alleskönner, weil die daran befestigten Arbeitsgeräte jederzeit ausgetauscht werden können – etwa von der Schneeschaufel im Winter zum Häcksler oder Seilzug im Frühjahr. „Wir schaffen ausschließlich Fahrzeuge an, die das ganze Jahr über im Einsatz sind“, erklärt Heuer. Und offenbar werden sie von den Mitarbeitern der Werkstatt gut gepflegt: Der letzte Unimog, der auch weiterhin in Garbsen im Einsatz bleiben wird, hat bisher beachtliche 25 Jahre und fast 200.000 Kilometer durchgehalten.

Dieses Motto gilt auch für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Unter den mehr als 80 Mitarbeitern der Servicebetriebe hat es bislang keinen positiven Test gegeben, berichtet Heuer erleichtert. Das sei aber nur möglich, weil die Verantwortlichen von Beginn der Krise an strenge Maßnahmen umgesetzt haben. Die sehen vor allem vor, dass die Mitarbeiter nach Gruppen getrennt sind, die unter anderem in Havelse, Auf der Horst und Berenbostel untergebracht sind.

Dieser extra dafür gekaufte Container dient einer Gruppe der Servicebetriebe in der Corona-Zeit als Aufenthaltsraum. Quelle: Gerko Naumann

„Diese Trennung ermöglicht, dass wir auch im Fall einer Infektion weiterhin alle dringend notwendigen Aufgaben erledigen können“, sagt Heuer. Dazu gehören neben dem Winterdienst die Pflege der Abwasserpumpwerke und das Ausheben von Gräbern für Beerdigungen. Auch in den Mittagspausen dürfen sich deshalb nur wenige Mitarbeiter und nur mit Abstand treffen. Zudem wurden alle beliebten Freizeitaktivitäten abgesagt, darunter das gemeinsame Grillen im Sommer und die Weihnachtsfeier. „Es gefällt natürlich nicht allen, dass wir momentan fast immer nur Dinge streichen und Regeln verschärfen“, berichtet Heuer. „Es geht derzeit aber leider nicht anders.“

