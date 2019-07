Garbsen

Knallgelbe Sonnenblumen, lilafarbene Gladiolen oder der letzte rote Klatschmohn: Auf den Feldern und Blumenwiesen in Garbsen zeigt sich der Hochsommer derzeit von seiner besten Seite. Er hat viele Gesichter – und bietet immer wieder neue Motive. Das kann das Sonnenblumenfeld in Meyenfeld sein, die Wakeboarder auf dem Blauen See oder die erfrischende Dusche im eigenen Garten.

Sind Ihnen auch schon schöne Sommerbilder gelungen? Dann schicken Sie sie uns gern zu. Wir veröffentlichen die Aufnahmen dann im Internet auf www.haz.de/garbsen, auf unserer Facebook-Seite HAZ Garbsen und natürlich in der Zeitung. Sie erreichen uns mit einer E-Mail an garbsen@haz.de – und Sie können Ihre Bilder auch direkt auf unserer Facebook-Seite posten. Wir freuen uns auf Ihre Sommerimpressionen 2019.

Zur Galerie Für Fotografen bietet der Sommer mit seinen bunten Farben, mit Ferien und vielen Aktionen im Freien immer neue Motive. Machen Sie mit: Wir suchen Ihre schönsten Bilder aus Garbsen und der Umgebung.

Von Jutta Grätz und Gerko Naumann