Wolfgang Ebert weiß, wie man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Der Frielinger Unternehmer hat es sich nicht nehmen lassen, das Storchennest auf dem Gelände seiner Firma Laseroptik selbst zu reinigen. Der Nestputz sei „Chefsache“, sagt er und hat sich mit dem Hubsteiger in sieben Meter Höhe befördern lassen. Neben Mist, Grasbüscheln und Zweigen erwartet ihn dort oben auch ein ungetrübter Ausblick über seinen Heimatort. „Das genieße ich sehr“, sagt er.

20 Eimer voll mit den Hinterlassenschaften der Störche hat er nach unten abgeseilt. Das ist nicht nur Mist, sondern auch Erde und trockene Zweige. Zudem habe er sichergestellt, dass Regenwasser nicht zu Staunässe führe, so der Unternehmer. „Die kann in nasskalten Zeiten im Frühjahr den Storchenjungen eine Lungenentzündung und den Tod einbringen“, sagt Ebert. „Außerdem habe ich so viel Nistmaterial am Rand abgeschichtet, dass der Aufbau nicht instabil und das Gesamtgewicht auf Dauer nicht zu viel für die Unterkonstruktion wird.“

20 Eimer der Hinterlassenschaften der Störche hat Ebert abgeseilt, damit das Nest wieder bewohnbar ist. Quelle: Wolfgang Ebert

Nicht zu viel, nicht zu wenig

Die Reinigung des Nests erfordert Fingerspitzengefühl und Erfahrung: „Man darf nicht zu viel abtragen und nicht zu wenig“, sagt der Unternehmer. Von Osten solle die warme Morgensonne über den Rand scheinen können, von Westen bräuchten die Störche Schutz gegen Wind und Wetter. „Und die Mitte wird mit Pferdemist ausgepolstert, der wie eine Fußbodenheizung wirkt.“

Alle zwei bis drei Jahre fährt Ebert im Januar oder Februar zum Nest hoch. „Nach der extrem frühen Ankunft unseres Storches am 16. Januar 2020 habe ich das jetzt vorgezogen“, sagt er.

