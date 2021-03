Garbsen-Mitte

Yasmin de la Rosa traut sich etwas. Mitten in der Corona-Pandemie eröffnet die Garbsenerin ein neues Modegeschäft in der ehemaligen Gerry-Weber-Filiale im Shopping-Plaza. Wobei der Begriff „eröffnet“ aktuell natürlich nicht ganz korrekt ist. Wegen des Lockdowns wird der Laden vermutlich noch eine Zeit lang für den persönlichen Kontakt mit den Kundinnen geschlossen bleiben. „Das Risiko ist mir bewusst“, sagt De la Rosa. Und dennoch habe sie sich ganz bewusst dafür entschieden.

Dabei weiß die Gründerin aus eigener Erfahrung, was der Lockdown für Geschäftsleute bedeutet. Bis Ende Oktober 2020 führte sie die Vereinsgaststätte Neunzehnzwölf auf dem Gelände des TSV Havelse. Doch mit der Pandemie durften keine Zuschauer mehr ins Stadion kommen – und damit brach auch der Umsatz im Klubhaus ein.

Eigene Boutique ist ein Kindheitstraum

„Danach habe ich mir gedacht, dass jetzt auch mal wieder etwas Positives in meinem Leben passieren müsste“, sagt De la Rosa. Deshalb hat sich die zweifache Mutter dazu entschieden, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen und eine eigene Boutique zu eröffnen. In der Modebranche hat die gelernte Einzelhandelskauffrau bereits Erfahrung. „Ich habe unter anderem 15 Jahre lang als Angestellte in einem Geschäft im Shopping-Plaza gearbeitet“, sagt sie.

So sieht der neue Laden De La Rosa im Shopping-Plaza aus. Quelle: Gerko Naumann

Mit ihrer Ware orientiert sich De la Rosa – so heißen übrigens sowohl der Laden als auch eine eigene Modekollektion – an bekannten spanischen Modehäusern. Das ist kein Zufall, denn die Garbsenerin ist selbst Spanierin. Die Kleidung „reicht von sehr modern bis klassisch schick“ und richtet sich ausschließlich an Frauen. An die Männer hat De la Rosa trotzdem gedacht. „Für sie gibt es einen Wartebereich, in dem sie in Ruhe einen Kaffee trinken können.“

Lesen Sie auch: Wie sich Wacker-Vereinswirt Pawel Daniluk in der Crona-Krise über Wasser hält

Trotz der in Garbsen immer noch relativ hohen Infektionszahlen hofft De la Rosa darauf, bald Kundinnen zumindest per Click & Meet begrüßen zu dürfen. Das bedeutet: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 darf sich eine Kundin (plus Begleiter) pro 20 Quadratmeter nach Terminabsprache im Laden umsehen. Bis dahin will die Geschäftsfrau ein Zeichen setzen: „Und zwar für alle Einzelhändler, dass nach einem Jahr Corona auch etwas vorangeht.

De la Rosa ist noch auf der Suche nach einer modebewussten Mitarbeiterin für ihr Geschäft. Interessierte erreichen sie per Telefon unter (0172) 3764370.

Von Gerko Naumann