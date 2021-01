Garbsen

Im Dezember waren insgesamt 2456 Menschen in Garbsen ohne Arbeit, das sind 15 weniger als noch im November. Vergleicht man diese Zahl allerdings mit Dezember 2019, ist ein Anstieg um knapp 21 Prozent festzustellen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich um 423 erhöht.

In der gesamten Region Hannover hat sich die Arbeitslosigkeit im Dezember relativ einheitlich entwickelt. In allen Kommunen war im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Zunahme zu verzeichnen. Vergleichsweise gering war die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Neustadt am Rübenberge: Dort stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat nur um 17 Prozent. In Hannover waren es 25,6 Prozent, in Langenhagen sogar 37 Prozent.

Anzeige

Lesen Sie auch: Folge der Corona-Pandemie: Mehr Garbsener beziehen Geld vom Jobcenter

Die Arbeitslosenquote liegt in Garbsen derzeit bei 7,4 Prozent, 2019 lag sie im Dezember noch bei 6,2 Prozent. „Das Jahr 2020 hat für Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover in privater und beruflicher Sicht viele Herausforderungen und Veränderungen gebracht“, sagt David Rönisch, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Hannover. Das zeige sich auch auf dem Arbeitsmarkt.

Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der Garbsener, die sich in diesem Jahr neu arbeitslos gemeldet haben, zurückgegangen. Seit dem Jahresbeginn gab es laut der Agentur für Arbeit Hannover 5565 neue Meldungen, das waren 611 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Von Linda Tonn