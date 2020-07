Garbsen

Die Zahl der akut am Coronavirus Erkrankten in Garbsen ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf Null gesunken. Damit liegt die Stadt im Trend der gesamten Region Hannover, in der nach offiziellen Zahlen des Gesundheitsamtes noch 24 Menschen infiziert sind. Zum Vergleich: Am 3. April waren es allein in Garbsen 40 Menschen, in der Region (inklusive Landeshauptstadt Hannover) 1039.

„Hygienemaßnahmen haben gegriffen“

„Das sind gute Neuigkeiten, die Hygienemaßnahmen haben offensichtlich gegriffen“, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. Er lobt die Einwohner der Region für das Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Nahverkehr und beim Einkaufen. „All das wurde konsequent eingehalten, sonst wären wir nicht so weit gekommen“, sagt Borschel.

Diese Erfolge sollten aber nicht dazu führen, jetzt leichtsinnig zu werden, mahnt der Regionssprecher. „Die Pandemie ist nicht vorbei.“ Weltweit seien die Infektionszahlen so hoch wie nie zuvor. Und es sei noch nicht abzusehen, inwieweit das Virus in der jetzt beginnenden Urlaubszeit wieder „von A nach B transportiert“ würde. „Es gibt also keinen Grund zur Entwarnung“, so Borschel.

