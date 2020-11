Garbsen

Der Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie zeigt offenbar auch in Garbsen langsam Wirkung. Die Zahl der Corona-Infizierten sinkt seit einigen Tagen langsam, aber stetig. Am Freitag, 20. November, war vom Gesundheitsamt der Region Hannover mit 174 akut Infizierten in Garbsen der bislang höchste Stand gemeldet worden. Zehn Tage später waren es am Montag noch 140 Menschen, die aktuell mit dem Virus infiziert sind.

Der leichte Rückgang bei den Infektionen lässt auch den sogenannten Inzidenzwert sinken. Dieser gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. In Garbsen liegt dieser Wert aktuell bei 90,1. Zum Vergleich: Zehn Tage vorher gab das Gesundheitsamt die Inzidenz für die Stadt noch mit 140,7 an. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Garbsen nach Angaben der Behörden 749 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Gerko Naumann