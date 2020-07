Garbsen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Garbsen ist wieder gestiegen. Nachdem die Zahl der Fälle zwischenzeitlich sogar auf Null gesunken war, sind es nun wieder neun. Das geht aus der Statistik des Gesundheitsamtes hervor, die die Region Hannover täglich veröffentlicht. Demnach weist Garbsen in der gesamten Region erstmals die höchste Zahl an Infizierten auf. Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt Hannover sind es derzeit nur fünf. Im gesamten Gebiet inklusive Umland sind 34 Fälle bekannt (Stand: Freitagnachmittag).

Einen Grund zur Beunruhigung gebe es derzeit dennoch nicht, versichert Tanja Schulz vom Team Kommunikation der Region Hannover. „Alle Fälle in Garbsen stehen in einem familiären Kontext“, sagt sie. Alle Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus, etwa eine entsprechende Quarantäne der Infizierten, seien umgehend eingeleitet worden. „Insofern kann man hier nicht von einer Auffälligkeit sprechen“, sagt die Regionssprecherin.

Von Gerko Naumann