Osterwald

Vielfältige Handwerkskunst und kulinarische Spezialitäten: Das bietet der zehnte Handwerker- und Bauernmarkt auf der Naturerlebniswiese in Osterwald. Der Markt wird am Sonntag, 6. Oktober, um 12 Uhr eröffnet. Die Vereine des Ortes und rund 60 Aussteller sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot. Das Motto lautet „Förderung der Osterwalder Grundschulkinder“, denn der Erlös fließt an den Förderverein der Grundschule. Bislang sind aus den Überschüssen der bisherigen Märkte und vom Geld des Heimatvereins rund 33.000 Euro gespendet worden.

Kuchenbüfett ist stets beliebt

Die Parforcehornbläser des Reit- und Fahrvereins St. Georg gestalten den Auftakt. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgen auf der Bühne des Musikpavillons das Akkordeon-Orchester Osterwald und der Musikverein Osterwald Unterende. An den Ständen gibt es Handwerkskunst wie die der Zimmerleute, Dachdecker, Messerschleifer oder Schuhmacher zu bewundern. An den Ständen mit Honig, Marmeladen oder Likören darf auch probiert werden. Die Vereine servieren Puffer, Bratwurst, Hühnersuppe und Fischbrötchen. Ein besonderer Augen- und Gaumenschmaus stellt das beliebte Kuchenbüfett mit selbst gebackenen Kuchen und Torten dar.

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Minikarussell. Kunsthandwerker sind aus den Bereichen Holz- und Betonarbeiten, Schmuck, Brandmalerei, Steinbilder, Seifen Textilarbeiten, Taschen, Puppen und Bären, Wolle, Kissen, Tiffany, Keramik sowie Gestecke und Kränze vertreten. Der Eintritt ist frei. Das Gelände liegt gegenüber der Barockkirche, Hauptstraße 253.

Von Anke Lütjens