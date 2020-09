Berenbostel

Morgens kurz vor 8 Uhr an der Einfahrt zur Sporthalle der Ratsschule an der Straße Auf dem Kampe: Ankommende und abfahrende Autos kommen sich auf der schmalen Zufahrt entgegen, rangieren, halten auf dem Fußweg oder direkt vor der Einfahrt. Kinder steigen aus, wuseln zwischen den Fahrzeugen und Radfahrern hin und her. Immer wieder entstehen brenzlige Situationen. Nach Schulschluss am Mittag zeigt sich ein ähnliches Bild.

Deshalb haben Stadt, Polizei und die Schulleitung nun entschieden, diese Zufahrt zur Ratsschule zeitweise für Autos sperren zu lassen – und zwar ab Mittwoch, 16. September, und jeweils zu Schulbeginn und zum Unterrichtsende. Die neue Regelung gilt in der Zeit von 7.45 bis 8.15 Uhr und von 12.45 bis 13.15 Uhr. Schilder weisen darauf hin.

Polizei, Schulleitung und die städtische Verkehrsbehörde erachteten die Sperrung als notwendig, um Gefahrensituationen zwischen Autofahrern und Schülern zu vermeiden, schreibt der Pressesprecher der Stadt Garbsen, Benjamin Irvin.

Verkehrsaufkommen hat sich stark erhöht

„Bei der Einfahrt zur Sporthalle und auf dem Parkplatz ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu unübersichtlichen und teils gefährlichen Situationen gekommen“, bestätigt der Kontaktbeamte der Polizei, Dennis Kortschakowski, auf Nachfrage. „Die Zufahrt zur Ratsschule ist sehr schmal, das ist gar nicht glücklich.“ Manchmal stünden sich dort Fahrzeuge direkt gegenüber und keiner der Autofahrer ließe den anderen vorbei, so Kortschakowski.

Zudem habe sich in den vergangenen Monaten das Verkehrsaufkommen rund um die Grundschule stark erhöht. „Seit Öffnung der Schulen nach der Corona-Pause bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule – und holen sie auch wieder mit dem Auto ab“, sagt der Kontaktbeamte.

Der Garbsener Kontaktbeamte Dennis Kortschakowski (links) macht sich zu Schulbeginn selbst ein Bild von der Situation an der Einfahrt zur Ratsschule Auf dem Kampe. Quelle: Jutta Grätz

Bei einem Ortstermin Anfang September haben sich Stadt, Polizei und Schulleiterin Cordula Mahlow selbst ein Bild von der Verkehrssituation gemacht. Ihr Fazit: Die Stelle müsse dringend entschärft werden – für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. „Wir wollen es den Kindern hier leichter machen“, betont Kortschakowski.

Stadt und Polizei kontrollieren

Die Sperrung gilt als Verkehrsversuch und ist damit zunächst befristet. „Wir werden das Geschehen beobachten und dann gemeinsam entscheiden, ob die zeitweise Sperrung bleibt“, so der Kontaktbeamte. Die Polizei werde die Einhaltung des Durchfahrtsverbots kontrollieren.

Die Stadt indes werde die Umgebung der Schule im Blick behalten, um wildes Parken zu vermeiden. Die Anwohner würden gesondert über die neue Regelung informiert.

„Wir begrüßen die Kooperation mit der Stadt im Interesse der Sicherheit unserer Kinder sehr“, sagte Schulleiterin Mahlow. In Absprache mit der Verwaltung und der Polizei soll ab sofort auch die Verkehrssituation zum Schulparkplatz an der Dorfstraße entschärft werden – mit einer Kette an der Zufahrt. Der Kontaktbeamte hat noch einen weiteren Vorschlag parat: „Die Eltern dürfen ihre Kinder sehr gern zu Fuß zur Schule schicken.“

An anderen Grundschulen in Garbsen verbannen sogenannte Hol- und Bringzonen den Verkehr der Elterntaxis vor dem Schultor. So soll für mehr Sicherheit gesorgt werden. Diese Halteverbotszonen gibt es etwa an der Grundschule Stelingen, in Horst, an der Osterbergschule in Altgarbsen und an der James-Krüss-Schule in Berenbostel.

