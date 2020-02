Berenbostel

So viele Teilnehmer gab es noch nie: Mit der Rekordbeteiligung von 102 Schülern hat das Krökelturnier die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in eine Spielstätte verwandelt. An zwei Tagen kämpften 51 Teams um Tore und Siege – unterstützt von rhythmischer Musik, die aus den Lautsprechern lief, und den Klassenkameraden, welche die Tische umringten und befreundete Spieler anfeuerten. Sieger des Turniers ist das Team von Ben Suttmann und Ben Göhr.

„Wir mischen in den Teams Profis und Anfänger“, erzählt Reiner Dörr, der jedes Jahr das beliebte Turnier begleitet. „So haben die weniger erfahrenen Spieler auch eine Chance.“ Der pensionierte Lehrer betreut zwei Krökel-AGs an der Schule und bringt den Schülern dabei ausgefeilte Spieltechniken und Strategien bei.

„Im Mittelfeld muss man Pässe spielen“, erklärt er. „In der Abwehr hat man kaum eine Chance, einen Ball aufzuhalten. Die Schüsse kommen mit bis zu 40 Stundenkilometern Geschwindigkeit an“, erläutert er. „Da kann man es fast nur mit einer beweglichen Deckung verhindern, dass der Ball ins Tor geht.“

Schiedsrichter sind nicht nötig

An vier Tischen gleichzeitig spielen die Teams unter den Blicken etlicher Freunde, die bei den Pässen und Stoppern mitfiebern. Manchmal rollt der Ball aufreizend langsam, und mehrmals hintereinander führt das Drehen der Stange nur zu Schüssen ins Leere. Doch dann geht es wieder blitzschnell. Mit Schwung kickt eine Spielpuppe den Ball ins Tor. Der Gegner hat keine Chance, diesen Schuss aufzuhalten. Der Gewinner schiebt den Zähler am Tisch weiter.

Schiedsrichter sind nicht nötig. „Die Schüler zählen ihre Tore selbst“, sagt Lehrer Daniel Meenderink, der gemeinsam mit seinem Kollegen Thorsten Weiss die Turnierleitung innehat. „Es gibt fast nie Konflikte, im Zweifel würden wir die Runde einfach noch mal spielen lassen.“

Vorbereitung am heimischen Krökeltisch

Viele Schüler haben sich in der wöchentlichen Krökel-AG auf das Turnier vorbereitet. „Ich habe in den letzten Tagen viel mit meinem Vater an unserem Krökeltisch zu Hause geübt“, erzählt der zehnjährige Elias. Auch ältere Schüler hätten ihm viele Tipps gegeben. Nicht nur Konzentration sei wichtig, auch geschickte Pässe an den Mitspieler. Das weiß er inzwischen. Das kennt er aber auch vom echten Fußballspielen, und zwar als Spieler beim TSV Horst.

Die 15-jährige Dana landete komplett unvorbereitet beim Krökelturnier. „Ich bin gerade erst ganz neu an der Schule und fand die Idee toll, hier mitzuspielen“, sagt sie. „Es macht Spaß und ist für mich eine gute Gelegenheit, meine Mitschüler kennenzulernen.“

Knapp ein Viertel der Teilnehmer sind Mädchen. Die Turnierleiter freuen sich, dass der Mädchenanteil an den Spielern beständig steigt. „Als das Turnier zum ersten Mal stattfand, war das ein reiner Jungswettbewerb“, sagt Meenderink. „Das hat sich gründlich geändert.“

