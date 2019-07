Garbsen

Zwei Autofahrer sind am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 in Garbsen verletzt worden. An der Kollision gegen 19.20 Uhr an der Kreuzung zur Molkereistraße waren drei Fahrzeuge beteiligt, teilt die Polizei in Hannover mit.

Nach Angaben der Ermittler war ein 55-Jähriger mit einem schwarzen Mazda in Richtung Nienburg auf der B6 unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Molkereistraße fuhr er an einer roten Ampel auf den Opel eines 29-Jährigen auf. Dessen Wagen wurde dadurch auf die Linksabbiegerspur geschleudert. Gleichzeitig prallte der Mazda nach rechts gegen einen Bordstein und anschließend gegen den VW Golf eines 75-Jährigen.

Unfallverursacher wird ins Krankenhaus gebracht

Der 29-Jährige und der 55-Jährige wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Autos wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Polizei sperrte die B6 in Richtung Nienburg für die Aufräumarbeiten bis etwa 21.25 Uhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Die Ermittler fragen, ob der schwarze Mazda anderen schon im Vorfall des Unfalls aufgefallen ist. Hinweise werden unter Telefon (0511) 1091888 entgegengenommen.

Bereits am Dienstag war fast an der gleichen Stelle der BMW eines 45-Jährigen ausgebrannt.

Von Gerko Naumann