Garbsen-Mitte

Seit Anfang August wird die Rettungswache der Johanniter in Garbsen von zwei neuen Kollegen verstärkt: Claire Mundt und Christoph Sewerin haben ihre Ausbildung zu Notfallsanitätern begonnen. Es sei bereits die fünfte Generation von Auszubildenden, sagt Sprecher Timo Brüning. Gemeinsam mit den beiden Auszubildenden aus Garbsen starten dieses Jahr ebenfalls jeweils zwei Azubis in den Rettungswachen der Johanniter in Wunstorf und Langenhagen in die Notfallsanitäterausbildung.

Alle Azubis waren bisher erfolgreich

„Seit Beginn der Ausbildung im Jahr 2015 haben in Garbsen alle Ausbildungsjahrgänge erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen und sind im Anschluss direkt übernommen worden“, so Brüning. Die einwohnerreichste Stadt in der Region Hannover biete den Auszubildenden ein vielfältiges Einsatzgebiet und ein hohes Einsatzaufkommen, sagt Praxisanleiter Philipp Petzold.

Von Linda Tonn