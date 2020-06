Berenbostel

Zwei Zwölfjährige sind in der Nacht zu Sonntag mit einem VW Passat in Berenbostel herumgefahren. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden einem 26-Jährigen aufgefallen, der gegen 3.30 Uhr die Beamten verständigte. Die eintreffende Funkstreife traf die beiden Jungen noch in der Nähe des Passats an. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Zu einem Schaden ist es durch die unerlaubte Spritztour nicht gekommen.

Von Linda Tonn