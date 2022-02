Garbsen

Die Stadt Garbsen bekommt knapp 500.000 Euro aus einem aktuellen Förderprogramm für den öffentlichen Nahverkehr des Landes Niedersachsen. Insgesamt elf Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen nun grunderneuert werden.

Die mit insgesamt 480.000 Euro geförderten neuen Garbsener Bushaltestellen sollen in den Ortsteilen Berenbostel, Frielingen, Horst und Meyenfeld aufgebaut werden. Sie sind modern und barrierefrei.

Busfahren für den Klimaschutz

Die etwa 75 Prozent hohen Zuschüsse tragen Bund und Land gemeinsam. Der Anteil des Landes an der Förderung beträgt 56 Prozent. Die übrigen 44 Prozent stammen aus Regionalisierungsmitteln des Bundes. Das Förderprogramm ist insgesamt 105,8 Millionen Euro schwer.

Gefördert wird der ÖPNV aus mehreren Gründen: Das Programm soll sowohl bei der Erreichung der Klimaschutzziele helfen, aber auch Verkehrsunternehmen unter die Arme greifen, die pandemiebedingt herbe Einnahmeverluste hinnehmen mussten, so der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt und die Landtagsabgeordnete Editha Westmann (beide CDU), die die Nachricht von der Förderung überbrachten. „Wir brauchen in unserer ländlich geprägten Region einen gut ausgebauten Nahverkehr“, so Westmann.

Von Simon Polreich