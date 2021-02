Garbsen

Gruppenfahrten an die Nordsee oder das Mittelmeer – momentan sind solche Urlaubsreisen lediglich in den Gedanken möglich. Doch die städtische Jugendpflege blickt bereits voraus auf den Sommer und möchte nun von Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 16 Jahren wissen, wer Interesse an einer Ferienfreizeit am Meer hätte. Im Angebot sind Sylt, die italienische Adriaküste und Südfrankreich.

„Selbstverständlich kann heute keiner sagen, ob alles, was wir für die Kinder und Jugendlichen organisieren, stattfinden kann. Aber für alles, was wir im Sommer anbieten wollen, müssen wir jetzt mit der Planung beginnen“, sagt Cathrin Essmann von der städtischen Jugendpflege.

„Die Eltern können sicher sein, dass wir jederzeit die geltenden Abstands- und Hygieneregeln im Blick haben und alle Auflagen erfüllen werden, die jeweils gelten“, so Essmann. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen hofft sie auf eine Rückkehr der Reisefreiheit in den Sommerferien. Unter (051 31) 707 572 und -578 sind Anmeldungen sowie Rückfragen für die genannten Angebote möglich.

Vom 22. Juli bis zum 4. August soll es nach Sylt ins Schullandheim gehen. Die Fahrt richtet sich an Acht- bis Elfjährige. Fahrt, Vollpension und Programm kosten insgesamt 325 Euro.

Freizeit an der Adria

Im Summer-Action-Camp in Rosalina Mare an der italienischen Adriaküste für Zwölf- bis 14-Jährigen erwarten die Jugendlichen unter anderem Standup-Paddling und eine Mountainbiketour. Auch ein Ausflug nach Venedig ist eingeplant. Die Freizeit soll vom 11. bis 22. August stattfinden und inklusive Fahrt, Verpflegung, Unterbringung in Bungalow-Zelten sowie Programm 375 Euro kosten.

Vom 15. bis 29. August wird für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren eine Fahrt an die Ardèche nach Südfrankreich angeboten. Diese Fahrt erfolgt in Kooperation mit Garbsens Partnerstadt Hérouville Saint-Clair. Neben einer Wildwasserfahrt stehen Klettern in den Felsen des Chassezac und das Abseilen aus einer Höhle in den Fluss auf dem Plan. Für diese Abenteuer gibt es eine professionelle Schulung vor Ort. Gezeltet wird auf dem Campingplatz in Sampzon. Die Gesamtkosten der Fahrt liegen bei 425 Euro.

Von Torben Ritzinger