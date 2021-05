"Garbsen blüht auf": Stadt verteilt kostenlos Saatgut

Garbsen

Die Stadt Garbsen verteilt auch in diesem Jahr unter dem Motto „Garbsen blüht auf“ kostenloses Saatgut für Wildblumen. Die Samentüten können am Dienstag, 11. Mai, von 8 bis 11 Uhr und am Mittwoch, 12. Mai, von 14 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz abgeholt werden.

Nachdem sich viele Bürgerinnen und Bürger für die Aktion Blühpatenschaften angemeldet haben, die die Stadt Garbsen zusammen mit Garbsener Landwirten ins Leben gerufen hat, gibt es nun eine weitere Aktion, die Insekten helfen soll. „Wir wollen auch in den heimischen Gärten für Blütenpracht sorgen“, sagt Garbsens Umweltbeauftrage Randi Diestel. „Wildblumen sind für Bienen, Hummeln und andere Insekten eine hochwertige Nahrungsquelle. Sie machen kaum Arbeit und setzen farbige Akzente in jedem Garten und auf geeigneten Balkonen.“

Päckchen reicht für zehn bis 15 Quadratmeter

Die Samenmischung enthält zahlreiche Arten, unter anderem Ringelblume, Kornblume, Mohn und Sonnenblume. Der Inhalt eines Päckchens ist für die Aussaat auf zehn bis 15 Quadratmetern ausreichend. Es wird ein Päckchen pro Haushalt ausgegeben – solange der Vorrat reicht. Der Ausgabezeitpunkt der Samen ist nicht beliebig gewählt. „Am 15. Mai enden die Eisheiligen, ab dann ist der optimale Zeitpunkt für die Aussaat“, erläutert Frank Muhlert von den Servicebetrieben.

Von Gerko Naumann