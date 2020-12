Garbsen-Mitte

An den Kassen des Drogeriemarktes dm im Nord-West-Zentrum machen Plakate derzeit auf eine besondere Aktion aufmerksam: Kunden werden ermuntert, den zu zahlenden Betrag aufzurunden. Die dadurch entstandene Summe kommt dem Mädchen- und Frauenzentrum Garbsen zugute.

„Wir möchten die wichtige Arbeit des Mädchen- und Frauenzentrums für Frauen in Not und mit diversen Beratungsbedarf unterstützen. Es ist wichtig, dass es gerade in diesen Zeiten solch ein Angebot für Mädchen und Frauen gibt“, teilt der Drogeriemarkt mit.

Geld wird benötigt

„Gerade jetzt werden vermehrt Seife, Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Bedeckungen benötigt“, sagt Eva Katiofsky vom Frauenzentrum. Auch Tee, Kaffee- und Frühstücksbedarf für die Frauentreffen, die hoffentlich bald wieder stattfinden dürften, würden gebraucht, sagt Kollegin Ulrike Baumann.

Von Linda Tonn