Garbsen-Mitte

Ob für die Fahrt zum Wildpark in die Lüneburger Heide oder die zum Feriencamp an der Nordsee: Die städtische Abteilung Jugend und Integration bleibt bei ihren Aktionen mobil – dank eines neuen Citymobils. 27 Sponsoren, darunter Unternehmen und Initiativen überwiegend aus Garbsen, haben den Ankauf des neuen Ford Transit ermöglicht.

„Erstmals einsetzen werden wir das Fahrzeug bei unseren Fahrten zu einem Freizeitpark und nach Hamburg“, sagte Jugendpfleger Markus Heuer bei der Übergabe des Ford am Rathaus. Auch für das Mädchencamp in Bissendorf und das Erlebniscamp in Uetze sei es bereits fest eingeplant.

Lesen Sie auch Hier werden Garbsener Kinder in den Ferien kostenlos betreut

Citymobil transportiert Kinder und Jugendliche

Der Wagen soll für die Angebote der Mobilen Jugendarbeit und auch für andere Veranstaltungen genutzt werden, etwa dem Mitternachtssport und bei Aktionen der Städtepartnerschaften. Der Wagen ist komplett mit den Logos der Sponsoren versehen, die die Finanzierung für fünf Jahre sichern. Das erste Citymobil ging 1993 an den Start, seit einigen Jahren sind zeitgleich zwei Fahrzeuge für die städtische Jugendarbeit im Einsatz. Das neue Citymobil ist bereits das zehnte dieser Art in Folge.

„Dass Sie uns unterstützen, zeigt die Wertschätzung für unsere Arbeit“, bedankte sich Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst bei den Sponsoren. Nach Ablauf der fünf Jahre steht das Fahrzeug der Stadt Garbsen für weitere Einsatzzwecke zur Verfügung.

Von Jutta Grätz