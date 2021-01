Garbsen

Wenn er über Garbsen spricht, stellt Bürgermeister Christian Grahl gern die Begriffe urban und dörflich gegenüber. Tatsächlich vereint die Stadt die gesamte Bandbreite von eher ländlich geprägten Stadtteilen bis zu solchen mit einer größeren Bevölkerungsdichte, die als städtischer Raum gelten. Ein Blick in die Statistik zeigt nicht nur, dass in Heitlingen weniger als 150 Personen pro Quadratmeter leben, während es im Stadtteil Auf der Horst schon fast 7500 Einwohner sind. Das Eintauchen in die Zahlen offenbart auch weitere interessante Details. Deshalb geht es im ersten Teil unserer Reihe „ Garbsen in Zahlen“ auch um die Bevölkerung.

Kleinster Stadtteil: Heitlingen

Mit Stand vom 30. September 2020 leben in Garbsen 63.421 Menschen, das sind 211 Personen mehr als noch Ende Juni des gleichen Jahres. Damit wächst Garbsen in der Region Hannover derzeit mit am meisten. Seitdem Garbsen 1968 das Stadtrecht verliehen bekam, hat die Zahl der Einwohner deutlich zugelegt. Ende 1968 lag sie noch bei fast 50.800, Mitte der Neunzigerjahre bei 62.329. Der größte Stadtteil mit 15.171 Einwohnern ist Berenbostel, gefolgt von Altgarbsen (10.964) und Auf der Horst (7511). Das geht aus der Hannoverschen Online-Regionsstatistik (Stand März 2020) hervor. Mit 599 Einwohnern leben die wenigsten Menschen in Heitlingen.

Der Stadtteil Heitlingen, bekannt für die jährliche Schleppjagd und das Rittergut, ist mit 599 Einwohnern der kleinste Stadtteil in Garbsen. Quelle: Ann-Christin Weber (Archiv)

Viele Kinder in Frielingen und Stelingen

Beim Blick auf die Altersstruktur sticht Auf der Horst hervor. Hier zählte die Statistik im vergangenen Jahr 981 Kinder unter zehn Jahren. Das ist ein Anteil von 13 Prozent. In Berenbostel lebten zwar 1400 Kinder in diesem Alter, sie bilden allerdings nur einen Bevölkerungsanteil von 9,2 Prozent. Ebenfalls reich an kleinen Kindern sind die Stadtteile Frielingen (10,8 Prozent) und Stelingen (9,21 Prozent).

Auf der anderen Seite leben mit 127 Personen die meisten Menschen über 90 Jahren in Altgarbsen. Die derzeit älteste Einwohnerin in Garbsen ist 106 Jahre alt. 2017 errechnete das Team Statistik der Region Hannover die Lebenserwartung für die verschiedenen Stadtteile. Mit 85,8 Jahren lag sie in Meyenfeld am höchsten, Einwohner in Frielingen wurden im Schnitt nur 71,3 Jahre alt.

Die meisten Kinder pro Frau wurden in Meyenfeld geboren (2,41) gefolgt von Auf der Horst (2,34). Schlusslicht bildete Horst mit einer sogenannten Fertilitätsrate von 0,99 (Stand 2017). Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 546 Kinder zur Welt. Dagegen stehen im vergangenen Jahr 411 Todesfälle.

Viele Hochzeiten sind 2020 in Garbsen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Quelle: Marius Becker/dpa

Weniger Hochzeiten wegen Corona

Die Zahl der Hochzeiten ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Stadt Garbsen zurückgegangen. Waren es 2019 noch 269 Paare, die sich das Jawort gaben, trauten sich 2020 nur 225 Paare. Wegen der Pandemie seien viele Paare in ihren Plänen beeinflusst worden, sodass zahlreiche Eheschließungen aufgrund der Einschränkungen abgesagt wurden, heißt es dazu von der Stadt Garbsen.

Die Altersstruktur in den einzelnen Stadtteilen im Überblick

Berenbostel

Frielingen

Altgarbsen

Havelse

Auf der Horst

Garbsen-Mitte

Heitlingen

Horst

Meyenfeld

Stelingen

Schloß Ricklingen

Osterwald O.E.

Osterwald U.E.

Von Linda Tonn