Garbsen in Zahlen: In Berenbostel gibt es die meisten Supermärkte

Einen Supermarkt für jeden Stadtteil – das ist eine Forderung, die immer wieder laut wird und die auch der Bürgermeisterkandidat der SPD, Claudio Provenzano, als erklärtes Ziel ausgegeben hat. In vielen Stadtteilen lebten vor allem ältere Menschen, sagt er. Für die müssten Supermärkte und Ärzte vor Ort bleiben und im besten Fall zu Fuß erreichbar sein.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Anzahl der Einkaufsmöglichkeiten in Garbsen ungleich verteilt ist: Von den 21 Supermärkten im Stadtgebiet liegen die meisten (sechs) in Berenbostel. Stelingen, Heitlingen und Osterwald Oberende haben keine Märkte vor Ort. Um das zu ändern, hat der Osterwalder Ortsbürgermeister eine Umfrage gestartet – die meisten Bürger haben sich für mehr Einkaufsmöglichkeiten ausgesprochen.

Auch sonst ist die Infrastruktur in Garbsen sehr unterschiedlich – darum geht es im zweiten Teil der Reihe „Garbsen in Zahlen“.

Frische Brötchen, Brot und Kuchen bekommen die Stelinger sogar vor ihrer Haustür – in der Filiale der Bäckerei Brotkunst –, in Osterwald Oberende und Heitlingen sind auch Bäcker Mangelware. Knapp 30 Filialen verschiedener Bäckereien gibt es im Stadtgebiet. Dabei sind die Steinofenbäckerei Marquardt mit Sitz in Schloß Ricklingen, die Bäckerei Langrehr aus Havelse und die Bäckerei Raute aus Altgarbsen sogar lokale Unternehmen.

Knapp 8000 Hektar misst das Garbsener Stadtgebiet – das sind ungefähr 11.200 Fußballfelder. Die größte Fläche (1173 Hektar) entfällt dabei auf Osterwald Oberende, dicht gefolgt von Osterwald Unterende (1096 Hektar) und Schloß Ricklingen (1024 Hektar). Der flächenmäßig kleinste Garbsener Stadtteil ist Auf der Horst. Er misst 116 Hektar. Ihm folgt Havelse mit 189 Hektar.

Alle Stadtgebiete werden von etwa 270 Kilometer Straße verbunden, die längste Straße ist die knapp 5,5 Kilometer lange Hauptstraße in Osterwald, eine der kürzesten ist die Straße Große Geest in Meyenfeld. Sie misst Angaben der Stadtverwaltung zufolge lediglich 33 Kilometer.

225 Haltepunkte im Stadtgebiet

Verbunden sind die Stadtteile auch von verschiedenen Buslinien des Unternehmens Regiobus. Insgesamt elf Linien fahren im Stadtgebiet, wobei auch hier die Verbindungen unterschiedlich gut sind. Schloß Ricklingen ist etwa nur mit der Buslinie 410 zu erreichen.

Laut dem Nahverkehrsplan der Region Hannover gibt es in Garbsen 225 Haltepunkte. Darin enthalten sind auch die Haltestellen der Stadtbahnlinie 4, die Auf der Horst mit Hannover verbindet. Eine Verlängerung der Linie bis Garbsen-Mitte ist in Planung. Aktuell benötigt man mit umsteigen 37 Minuten per Bus und Stadtbahn ins hannoversche Zentrum an den Kröpcke.

Erst 41 Prozent aller Haltestellen ist barrierefrei ausgebaut – Ziel der Region Hannover ist es nachzubessern. In Auf der Horst etwa wird die Haltestelle Talkamp ab dem 1. Februar umgebaut. Laut dem Nahverkehrsplan sind elf der 13 Garbsener Stadtteile barrierefrei erreichbar, das entspricht 87 Prozent.

Immer mehr E-Ladesäulen

Umweltfreundlicher will Garbsen auch im Bereich des Autoverkehrs werden. In regelmäßigen Abständen mahnt der Fahrradklub ADAC mehr Einsatz für ein besseres und sicheres Radnetz an. Wer nicht auf das Auto verzichten kann, soll zunehmend auf Elektromobilität setzen. Die Stadtverwaltung will in diesem Bereich vorangehen: 2011 haben die Servicebetriebe als eine der ersten überhaupt ein E-Fahrzeug für die Baumkontrolle und Friedhofsarbeiten angeschafft. Mittlerweile fahren auch Mitarbeiter anderer städtischer Bereiche elektrisch durch die Gegend.

Doch die batteriebetriebenen Fahrzeuge müssen auch geladen werden: Laut Stadtverwaltung befinden sich derzeit fünf Ladestationen mit insgesamt zehn Ladepunkten auf öffentlich zugänglichen Grundstücken. Dazu kommen Ladepunkte von privaten Firmen – etwa am Produktionstechnischen Zentrum Hannover (einer), an der Sparkasse (zwei), am Garbsener Rathaus (zwei), am Parkplatz an der Stadtbahnhaltestelle (zwei), bei Möbel Hesse (zwei) und bei Auto Schrader (zwei).

