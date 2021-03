Garbsen ist Corona-Hotspot der Region Hannover – aber warum?

Garbsen

Stand Montag ist Garbsen wieder der Corona-Hotspot in der Region Hannover. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert – also die Zahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt aktuell bei 162,4. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Gesundheitsamt bekannt gab.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Lehrte (146,6) und Uetze (136,1). Der entscheidende Wert, nämlich der Durchschnitt in der gesamten Region, lag am Montag bei 103,8. Diese Zahl ist etwa für die in der Corona-Verordnung vorgesehenen Lockerungen und Öffnungen maßgeblich.

Warum ausgerechnet Garbsen die höchste Inzidenz aufweist, kann auch Regionssprecher Christoph Borschel nicht im Detail erklären. Er kann jedoch sagen, dass weder Kitas (fünf Fälle in fünf Einrichtungen) noch Schulen (14 Fälle in sechs Einrichtungen) derzeit die entscheidenden Faktoren sind. Besonders stark gesunken sind die Fälle in Alten- und Pflegeheimen. Dort gibt es aktuell nur noch sechs Infizierte in vier Einrichtungen. „Die Ansteckungen spielen sich also überwiegend im privaten Bereich ab“, sagt Borschel.

Von Gerko Naumann