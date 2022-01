Garbsen-Mitte

So viel Blaulicht an einem Ort gibt es in Garbsen – zum Glück – nur ganz selten zu sehen: Mit 30 Fahrzeugen waren alle zehn Ortsfeuerwehren am Montagabend auf den Rathausplatz ausgerückt. Der Anlass war kein Großeinsatz, sondern die Aktion „Garbsen leuchtet“, ausgerichtet vom Kulturnetzwerk Garbsen. An der nahmen die Ehrenamtlichen auf spektakuläre Weise teil: Sie postierten ihre Fahrzeuge so, dass die Blaulichter beim Blick von oben ein blinkendes „G“ für Garbsen ergaben.

Die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe übernahm Garbsens Ortsbrandmeister Thomas Cremer. Er wies seine Kameradinnen und Kameraden in den roten Autos ein. „Das klappt schon, schließlich sind das alles ausgebildete Feuerwehrmaschinisten“, sagte er zuversichtlich – und behielt recht. Etwa eine halbe Stunde dauerte das Einparken der 3,5 bis 15 Tonnen schweren Fahrzeuge vor dem Rathaus. Der einmalige Anblick der synchron blinkenden Blaulichter rechtfertigte diese Maßarbeit aber allemal.

Zur Galerie Spektakulärer Beitrag der Feuerwehren zur Aktion „Garbsen leuchtet“: Die Ehrenamtlichen ließen den Rathausplatz am Montag mit rund 30 Fahrzeugen in blauem Licht erstrahlen.

Das sah auch Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) so. „Das sieht nicht nur super aus, sondern hat auch eine wichtige Symbolkraft. Die Aktion zeigt die wichtige Stellung der Feuerwehren hier in Garbsen“, sagte er.

Von Gerko Naumann