Garbsen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Gewerbetreibende können noch bis Ende März Patenschaften für Blühstreifen übernehmen. Die Stadt Garbsen hatte dafür gemeinsam mit örtlichen Landwirten 2020 das Projekt Blühstreifen-Patenschaft ins Leben gerufen. Die Paten zahlen für Bewirtschaftung und Saatgut 50 Euro pro 100 Quadratmeter und Saison. Die Flächen werden entsprechend beschildert und sind in ihrer Größe nur nach unten beschränkt. Die kleinstmögliche Fläche hat eine Größe von 100 Quadratmetern. Anmeldungen sind noch bis Ende März möglich, begonnen werden soll mit der Aussaat bereits im April.

Rückzugsorte für Bienen

„Wer eine Patenschaft übernimmt, sorgt damit nicht nur für zusätzliche Rückzugsorte für Bienen, sondern auch für viele andere wichtige Insekten“, schreibt Bürgermeister Claudio Provenzano. „Wir können uns gut vorstellen, dass weitere Firmen und Gewerbetreibende sich gern beteiligen wollen und beispielsweise an Stellen, an denen viele Menschen vorbeikommen, Patenschaften übernehmen möchten“, ergänzt Thomas Balke vom Landvolk. Er ist stellvertretend für andere engagierte Landwirte in Garbsen mit der Organisation der Aktion betraut. Gemeinsam mit seinen Kollegen bietet er auf Ackerflächen die Möglichkeit, Blühstreifen zu opulenter Pracht zu verhelfen.

Ein Schild wie hier an einem Maisfeld zwischen Horst und Schloß Ricklingen informiert über den Zweck des Blühstreifens sowie die Pflanzen, die dort wachsen. Quelle: Gert Deppe (Archiv)

Vorgesehen ist die Aussaat unter anderem von Sonnenblumen und Alexandrinerklee. „Ein toller Nebeneffekt ist, dass die Blühstreifen in den kommenden Monaten das Stadtbild verschönern“, so Provenzano. Wer eine Patenschaft übernehmen will oder weitere Fragen hat, kann sich an Eric Bindhak aus der Abteilung für Umweltangelegenheiten wenden. Er ist unter Telefon (0 51 31) 70 73 86 sowie per E-Mail an eric.bindhak@garbsen.de zu erreichen.