Garbsen/Seelze

18 Jahre lang hat Dirk Perschel an verantwortlicher Stelle in der Verwaltung in Garbsen gearbeitet. Nun wechselt der Fachbereichsleiter nach Seelze – und steigt dort zum Stadtbaurat auf. Im Interview spricht er über Herzensangelegenheiten, Karrierechancen – und Duschen am Arbeitsplatz.

Guten Tag, Herr Perschel. Erst mal Glückwunsch zur einstimmigen Wahl durch den Rat in Seelze. Haben Sie schon geklärt, ob Sie Ihren neuen Job aufgrund der Corona-Krise überhaupt antreten dürfen?

Ich habe mit dem Bürgermeister Detlef Schallhorn gesprochen. Wir sind optimistisch, dass ich am 1. April wie geplant anfangen kann. Mein neues Büro ist jedenfalls schon hergerichtet.

Warum haben Sie sich dazu entschieden, Garbsen nach 18 Jahren zu verlassen?

Ich würde das als konsequente Weiterentwicklung meines beruflichen Werdegangs bezeichnen. Als ich 2002 in Garbsen angefangen habe, war ich für 16 Mitarbeiter zuständig. Am Ende habe ich die Verantwortung für etwa 50 Leute getragen. In einigen Bereichen habe ich in Garbsen schon seit Längerem die Aufgaben eines Dezernenten übernommen, wenn es zum Beispiel um die Außendarstellung der Stadt bei bestimmten Projekten ging.

Das ist Dirk Perschel Dirk Perschel wurde in Langenhagen geboren und ist in der Nordstadt in Hannover aufgewachsen. Seit etwa 20 Jahren lebt er mit seiner Familie in Leveste, einem Ortsteil von Gehrden. Der 52-Jährige ist seit 2002 in der Verwaltung in Garbsen tätig gewesen, zuletzt als Fachbereichsleiter der Abteilung Bauberatung, Verkehr und Stadtgrün. Zuvor arbeitete der studierte Bauingenieur für Städtebau und Verkehr in einem Ingenieurbüro und bei der Stadt Lehrte.

Hat Ihr Wechsel auch mit der „unerträglichen Situation im Rathaus“ zu tun, die laut Bürgermeister Christian Grahl in der Zusammenarbeit mit dem Baudezernenten Frank Hauke herrscht?

Nein. Ich sehe das positiv: Nach 18 Jahren wurde es für mich Zeit, mal etwas Neues zu wagen. Diese Chance habe ich nun in der Nachbarstadt Seelze erhalten. Die Gespräche mit den Verantwortlichen dort waren sehr vertrauensvoll. Wir sind auf einer Wellenlänge, was die Pläne für Zukunft betrifft.

Gibt es Projekte in Garbsen, an die Sie sich besonders gern erinnern?

Da fällt mir zuerst die Umgestaltung des Kastanienplatzes in Altgarbsen ein. Das war im Verhältnis zu anderen Baustellen ein eher kleines Projekt, aber eine Herzensangelegenheit für mich. Vor zehn Jahren war an der Stelle noch ein Parkplatz. Man musste als Fußgänger ständig aufpassen, um nicht umgefahren zu werden. Dann haben wir nach und nach investiert, immer wenn Geld da war. Heute geht mit das Herz auf, wenn ich donnerstags sehe, was auf dem Wochenmarkt los ist. Wir haben einen modernen Stadtplatz entwickelt, auf den die Altgarbsener zu Recht stolz sind.

An welcher Stelle hat sich Garbsen in Ihrer Dienstzeit am meisten weiterentwickelt?

Natürlich rund um den neuen Campus Maschinenbau. Ich war verantwortlich für die Planung und den Bau der Straßen und Kreisel auf dem Gelände. Allein das hat rund 5 Millionen Euro gekostet. Mit solchen Größenordnungen hat man auch in unserem Beruf nicht jeden Tag zu tun. Das ist so was wie das Sahnehäubchen auf dem Alltag. Wir haben zwischen dem PZH (Produktionstechnisches Zentrum Hannover) und dem Campus eine bisher einmalige Begegnungszone geschaffen, in der alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen sollen.

Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Entgegen Ihrer Planungen gilt an der Stelle nicht mehr Tempo 20, sondern auf Anordnung der zuständigen Verkehrsbehörde Tempo 30. Sind Sie enttäuscht?

Ich hätte mir gewünscht, dass die Tempo-20-Schilder dort stehenbleiben dürfen. Das wäre ein gutes Signal gewesen. Aber der Gedanke des Shared Space, also der gegenseitigen Rücksichtnahme, ist dadurch ja nicht verloren. Das wird hoffentlich auch mit Tempo 30 funktionieren, wenn demnächst viele Studenten dort unterwegs sind.

Sie waren in Garbsen bekannt dafür, dass Sie von Gehrden aus immer mit dem Fahrrad ins Rathaus gefahren sind. Werden Sie das weiterhin tun?

Natürlich. Da bin ich konsequent. Ich habe schon erfahren, dass es auch im Rathaus in Seelze eine Dusche für die Mitarbeiter gibt. Das ist vor allem im Sommer wichtig. Leider ist mein Arbeitsweg künftig vier Kilometer kürzer, da werde ich wohl ab und zu eine Extrarunde über Garbsen drehen müssen.

Glauben Sie noch an den Bau eines Radschnellwegs von Garbsen nach Hannover?

Ja, und wir als Stadt Garbsen haben auch unseren Teil dafür getan. Jetzt hoffen wir auf Hannovers neuen Bürgermeister Belit Onay. Eigentlich sollten wir beim Thema Verkehrswende auf einer Linie sein. Vor allem für die Studenten wäre eine solche Verbindung wichtig.

Wo gibt es Ihrer Meinung nach noch Entwicklungspotenzial in Garbsen für die Zukunft?

Ich denke da an eine sogenannte Restfläche in Garbsen-Mitte. Es geht um den Schotterparkplatz zwischen dem Kino und dem Rathaus. Dort könnte ich mir eine Mischung aus Wohnungen, Geschäften und Büros vorstellen, passend zur Neuen Mitte. Es wäre doch schön, wenn es einen zentralen Identifikationspunkt in Garbsen gibt, wo sich die Menschen am Rathausplatz treffen, um in der Sonne zu sitzen und einen Cappuccino zu trinken.

Von Gerko Naumann