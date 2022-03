Garbsen/Seelze

Wenn es Momente im Zusammensein mit Benno Nolte gab, in denen er nicht warmherzig lächelte, muss das hinter verschlossenen Türen gewesen sein. Der ehemalige Pfarrer und Dechant ist am 9. März nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben. Nolte war von 1991 bis 2013 in Seelze und Garbsen im Dienst für rund 10.000 Katholiken.

22 Jahre Seelsorger in Garbsen und Seelze

Nolte ist 1947 in Breitenbach bei Duderstadt geboren. Dort wird er am 18. März auch beigesetzt. Nach dem Abitur studierte Nolte katholische Theologie in Fulda und München. 1972 weihte ihn das Bistum Hildesheim zum Priester und entsandte ihn für die Lehrjahre als Kaplan nach Bremerhaven und in die Heimat. 1979 übernahm Nolte die Pfarrgemeinde St. Michael in Marienrode, 1991 die Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Seelze und sieben Jahre später St. Raphael in Garbsen. Aus diesem Pfarramt wechselte Benno Nolte 2013 formal in den Ruhestand, bleib aber als Krankenhausseelsorger und geistlicher Begleiter der Karmelitinnen in St. Josef in Hannover aktiv.

Der Mann des kurzen Wortes

„Ich wollte immer ein Mann des kurzen Wortes und der großen Kollekte sein“, sagte Nolte bei seinem Abschied 2013. Für das „kurze Wort“ war der Fußballfan in der Tat bekannt. Allerdings wurden seine kurzen Worte in den Jahren in Garbsen oft gebraucht: In seine Zeit fiel der Abriss von St. Johannes in Altgarbsen und die vom Bistum angeordnete Fusion der drei Stadtteilgemeinden St. Raphael, St. Maria Regina und Corpus Christi, sogar die drohende Schließung der Kirchen in Berenbostel und Havelse. Wirklich gewollt hatte die Fusion niemand, auch Nolte nicht. In seinem Bild von lebendiger Kirche stand ein Pfarrer pro Gemeinde, nicht ein kirchlicher Manager für 13.000 Menschen. Darum waren ihm die „große Kollekte“ und Geld für möglichst viele Priester wichtig. Nolte hat die ungeliebte Aufgabe „Fusion“ trotzdem angenommen und unaufgeregt gelöst, aber sicher nicht immer lächelnd.

Pfarrer zum Anfassen

Warum denn nicht? Benno Nolte segnet 2012 das Soziale Kaufhaus, damals noch an der Breiten Riede. Quelle: Thomas Lunitz (Archiv)

In der Ökumene, vor allem zusammen mit seinen evangelischen Nachbarn Dirk Gniesmer und Renate Muckelberg bei Willehadi, war Noltes Stimme deutlich hörbar, ebenso in interreligiösen Kreisen, im Stadtteilbeirat Auf der Horst, im Präventionsrat und in Integrationsfragen. Noltes kurze Worte waren vor allem da, wenn es um Kinder, junge Menschen und Familien in sozialer Schieflage ging. Darum wünschte er sich immer einen Papst, der mehr Seelsorger als Theologe ist. Genau das lebte er vor. Mit einer unerschütterlich wirkenden Herzlichkeit und menschenfreundlichen Art war Nolte ein Pfarrer zum Anfassen. Er war glaubwürdig, orientierend und klar und darum vielen Menschen in Garbsen, Seelze und Hannover ein Fels in bewegten – und für die katholische Kirche schwierigen – Zeiten.

Das Requiem beginnt am Donnerstag, 17. März, um 12 Uhr in der Kirche St. Raphael am Antareshof 5, Auf der Horst. Wer teilnehmen möchte, braucht eine Maske und ein negatives Testergebnis.