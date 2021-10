Garbsen

Christian Grahl will kein Defilee, keinen Zapfenstreich, keinen Festakt voller Lobeshymnen, umspielt von klassisch-getragener Musik. Er wünscht sich etwas Passenderes. Lebendig, frisch, warmherzig, begleitet von Freunden. Dass der Zwei-Meter-Mann bei seinem Abschied als Bürgermeister der Stadt Garbsen im Mittelpunkt stehen würde, ließ sich am Donnerstagnachmittag naturgemäß nicht verhindern. Ansonsten ist alles so passiert, wie bestellt, vielleicht noch ein bisschen besser.

Die meisten Gäste sieht Grahl zum letzten Mal

Roter Teppich für die Gäste im Foyer des Rathauses, fein gedeckte Stehtische, leise Pianoklänge von Horst Bergmeyer. Grahl empfängt nicht, er trägt nicht die Bürgermeisterkette. Er begrüßt seine Gäste mit Freude in Blick und Stimme. Die meisten wird er an diesem Abend zum letzten Mal sehen. Er weiß das. Trotzdem zeigt er nicht den kleinsten Moment der Wehmut oder Traurigkeit. Was an ihm überwiegt, ist Dankbarkeit für sieben Jahre Bürgermeisterschaft in Garbsen mit allem, was dazugehörte.

Jagau: „Mit dir ist Veränderung gelungen“

So war die Verabschiedung von Bürgermeister Christian Grahl: Hauke Jagau Quelle: Markus Holz

Dazu gehört zum Beispiel das Zusammenspiel mit der Region. Unter Vorgänger Alexander Heuer war der Draht zur Region fast nicht mehr vorhanden. Das habe sich grundlegend geändert, sagt Jagau. „Unser Zusammenspiel hat eine andere Tiefe als vorher“, sagt Jagau, „mit Dir ist eine Veränderung gelungen.“ Beispiel Campus, lange vor Grahl geplant. „Aber Kita, Studentenwohnheim, Verkehrswege, das Umfeld haben wir zusammen gestaltet. Jetzt ist Platz für Entwicklung. Garbsen nutzt seine Möglichkeiten. Die Bedeutung in der Region ist massiv gestärkt“, sagt Jagau.

Zur Galerie Freundschaftlich, frisch, wertschätzend: So war die Verabschiedung von Bürgermeister Christian Grahl in Garbsen.

Müller: „Warum haben wir die L 382 nicht geschafft?“

So wie Jagau lassen Redner, die in sieben Jahren zu Freunden oder guten Begleitern geworden sind, ihre Berührungspunkte mit der Bürgermeisterschaft Grahls Revue passieren. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und viele Jahre selbst Garbsener, erinnert an den Conti-Coup – die Bewerbung der Stadt um die Ansiedlung der Konzernzentrale. „Damit ist der Wirtschaftsstandort Garbsen in die nächste Liga aufgerückt“, sagt Müller. Am Ende der Ära Grahl stünden sehr viele Erfolge. „Aber warum haben wir den Bau der L 382 nicht geschafft?“, fragt Müller. Die Voraussetzungen seien jetzt geschaffen.

Sie sind auch deshalb geschaffen, weil Grahl zuletzt zusammen mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff heftig beim Land gebohrt hatte, ebenso wie für die 3,6 Millionen Euro vom Land für die Sanierung des Hallenbades am Planetenring. Das Wort „zusammen“ wird von Redner zu Redner zum Schlüsselbegriff der Feier. „Nach der Entscheidung des Rates für den Badepark Berenbostel hat sich gezeigt, dass es gut ist, wenn Rat und Verwaltung zusammen gehen. Danke für die offene, ehrliche Zusammenarbeit“, sagt Kauroff.

Häfele: Hohes Verantwortungsbewusstsein

Professor Joachim Escher zieht im Namen des Präsidiums der Leibniz-Universität den Hut vor Grahls Engagement für den Campus Maschinenbau. „Das wird ein Nukleus für die Innovationskraft der Region“, sagt Escher. Pfarrer Christoph Lindner überreicht Grahl das Bild des Engels Raphael und attestiert ihm im Namen aller in Garbsen vertretenen Religionen eine „integrative Kraft“. Er habe, sagt Linder, trotz der überragenden Länge Grahls nie das Gefühl gehabt, aufsehen zu müssen, um auf Augenhöhe zu sein.

"Es lebe, blühe und wachse Garbsen": Pfarrer Christoph Lindner überreichte Christian Grahl das Bild des Engels Raphael. Quelle: Markus Holz

Die wohl anerkennendsten Worte kommen von Walter Häfele, Grahls engstem Vertrauten und Stellvertreter: 24 Stunden, sieben Tage, 365 Tage im Jahr – auch im Urlaub – habe Grahl die Stadt in den Vordergrund gestellt. „Das ist Ausdruck Deines hohen Verantwortungsbewusstseins. Du hast Orientierung gegeben, von der die Stadt noch lange profitieren wird“, sagt Häfele. Sein Abschiedsgeschenk drückt genau das aus: Eine kleine Bronzeskulptur von Oliver Pohl, „Bürgermeister mit Weitblick“ steht auf der Inschrift.

Grahl selbst fasst sich kurz. „Danke an den Rat für den Einsatz. Er hat mir und den Verwaltungsmitarbeitern viel abgefordert, wir haben geliefert. Ich bleibe der Stadt für immer verbunden“, sagt er. Und da ist dann doch ein kurzes Zittern in der Stimme hörbar.

Von Markus Holz