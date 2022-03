Garbsen

Die Stadt Garbsen ruft in diesem Jahr gemeinsam mit der Freiwilligenagentur wieder zum Freiwilligentag für Sonnabend, 14. Mai, auf. Bereits zum siebten Mal ist der Aktionstag seit der Premiere im Jahr 2008 geplant. Das im zweijährigen Rhythmus ausgerichtete Event war 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

20 Aktionen für den guten Zweck

Die Auswahl bei der diesjährigen Ausgabe ist groß: Insgesamt 20 Mitmachprojekte sind im Zeitraum von 9 bis 16 Uhr geplant. Laut Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) steht bei vielen Aktionen der langfristige Nutzen im Vordergrund: „Besonders schön ist, dass wieder Bleibendes geschaffen wird und jedem Teilnehmenden Erinnerungen geschenkt werden, die den Tag unvergessen machen.“

Wer gern an der frischen Luft ist, kann den Stadtpark und den Berenbosteler See von Müll befreien. Auch ein Tagesausflug zum Steinhuder Meer zur Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung wird von der Lebenshilfe Seelze geplant.

Projekte für Garten- und Handwerkfans

Gartenliebhaber können im Stadtpark und einigen Kindergärten Beete von Unkraut befreien und anschließend neu bepflanzen. Hobby-Handwerker haben die Möglichkeit, den Spielplatz des Garbsener Sport Club oder in der Fahrradwerkstatt gebrauchte Fahrräder auf Vordermann bringen.

Wer seine soziale Ader einbringen möchte, kann beim Jugend- und Kindermobil „JuKiMob“ oder beim Spieleabend im Heidehaus helfen. Fotografen und Künstler können mit den Experten des Kulturnetzwerks Garbsens den Freiwilligentag selbst in den Fokus nehmen und den Tag künstlerisch dokumentieren.

Lions Club veranstaltet Lotterie

Unterstützt werden die Freiwilligen den ganzen Tag vom Lions Club Garbsen. Die Mitglieder werden alle Mitmachaktionen besuchen. Zudem gibt es Lions-Glückslose, mit denen die Freiwilligen Preise gewinnen können

Interessierte Bürger können sich noch bis zum 2. Mai telefonisch unter (05131) 707574 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@garbsen.de anmelden. Mitbringen müssen sie nur Lust und gute Laune. „Vorkenntnisse sind in der Regel nicht erforderlich. Die gemeinsame Aktion und der Spaß stehen an diesem Tag eindeutig im Vordergrund“, erklärt Freiwilligenagentur-Leiterin Sabrina Jankowski.

Von Curdt Blumenthal