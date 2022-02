Garbsen

Über Infektionsschutzmaßnahmen an Garbsener Schulen hat der Fluidphysiker Professor Eberhard Bodenschatz auf Einladung der Stadt Garbsen einen Onlinefachvortrag für Eltern gehalten. Die Stadt will seinen Vorschlägen folgen und nun alle Garbsener Schulen mit CO2-Ampeln ausstatten.

Bodenschatz ist aktuell Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Er hatte der Stadt bereits zugeraten, CO2-Ampeln in den Schulen zu installieren. „Eine weitere Zusammenarbeit mit Professor Bodenschatz ist geplant“, teilte die Stadt jetzt mit.

Schutzwände, Desinfektion und Einbahnstraßen

Die Stadt Garbsen orientiere sich an den Vorgaben des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung sowie des aktuellen Rahmenhygieneplanes, erklärt Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. Seit Herbst 2020 habe man mehrere eigene Maßnahmen veranlasst. Dazu zählten Schutzwände in Klassen, die Desinfektion von Oberflächen und Einbahnstraßenregelungen im Schulgebäude.

In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Schulleitungen seien zudem mehr als 180 CO2-Ampeln angeschafft worden. „Unser Hochbau hat zusätzlich die Anlagen in den städtischen Sporthallen auf Frischluftzufuhr umgestellt“, sagt Probst. Eine weitere Maßnahme war die „Gangbarmachung aller Fenster“ zur Gewährleistung „einer bestmöglichen Fensterlüftung“, so Probst.

Der Garbsener IGS-Schulleiter Andreas Hadaschik mit einer Atemluftampel. Sie zeigt an, wann es Zeit zum Lüften ist. Quelle: Simon Polreich (Archiv)

In Schulen kommt den CO2-Ampeln eine besondere Bedeutung zu, betonte Professor Bodenschatz nun erneut in seinem Vortrag. Sie zeigen an, wann die Luft verbraucht ist und wieder gelüftet werden muss. „Die Stadt Garbsen wird dieses Thema erneut aufgreifen und in Zusammenarbeit mit Professor Bodenschatz, den Stadtwerken sowie den Diginauten dafür sorgen, dass in allen Garbsener Schulen flächendeckend CO2-Ampeln zum Einsatz kommen“, kündigt Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) an. Zusätzlich zu dieser Maßnahme wurden für Schulen mit geschlossenen Räumen ohne jegliche Fenster mobile Luftreiniger angeschafft.

Von Simon Polreich