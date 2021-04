Garbsen

Bürgermeister Christian Grahl hat Unverständnis darüber geäußert, dass die Region Hannover einerseits eine strengere Maskenpflicht einführt und eine Ausgangssperre verhängt – und gleichzeitig allein die hannoversche Innenstadt bei ihrer Bewerbung als Modellkommune unterstützt. „Es ist den Menschen nicht zu vermitteln, warum sie noch stärkere Einschränkungen hinnehmen sollen, wie ab dem späten Abend zu Hause zu bleiben, andererseits aber offenbar größere Öffnungen wie zum Beispiel in Hannover geplant sind“, sagte Grahl.

Das Land Niedersachsen hatte angekündigt, nach Ostern in 25 Kommunen den Versuch zu starten, Öffnungen von Einzelhandel, Gastronomie und Kultur möglich zu machen, wenn die Menschen einen negativen Schnelltest vorlegen können. Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet. Aus der Region Hannover hatten sich dafür nicht nur die Landeshauptstadt, sondern auch Garbsen, Lehrte, Laatzen, Neustadt, Langenhagen, Sehnde, Wunstorf und Wennigsen beworben.

Regionspräsident Hauke Jagau hatte am Dienstag den Bürgermeistern mitgeteilt, dass die Region in einem ersten Schritt ausschließlich die Bewerbung von Hannover unterstützen werde. Die weiteren Kommunen sollten sich aber weiterhin auf einen solchen Modellversuch vorbereiten.

„Großstadt wird bevorzugt“

Garbsens Bürgermeister kritisiert diesen Schritt. „Wenn wir kleine Projektgebiete mit verschiedenen Branchen und besonders günstigen Voraussetzungen öffnen, verspricht das einen Erkenntnisgewinn. Einfach Hannovers Innenstadt zu öffnen führt höchstens zu Einkaufstourismus und zu Infektionsrisiken, die aber gerade jetzt vermieden werden müssen.“ So werde zudem der Einzelhandel in der Großstadt gegenüber dem Einzelhandel in kleineren Nachbarstädten bevorzugt.

Trotz der eher geringen Chancen macht sich Grahl weiterhin für Garbsen stark – und hat das Gewerbegebiet Ost, also die Händler rund um das Möbelhaus Hesse an der B 6, für den Versuch angemeldet. Das Gebiet erfülle die besonderen Voraussetzungen, es sei ein sehr großes Testzentrum in der Nähe, zudem gäbe es mehrere Einzelhändler unterschiedlicher Branchen mit einer sehr großen Verkaufsfläche, heißt es aus dem Rathaus. Hier könne ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet werden. In dem Gewerbegebiet befinden sich neben Möbel Hesse auch Hornbach, Dänisches Bettenlager, Horze, Kibek, Multipolster, Roller und Tedox.

Die anderen Bereiche in Garbsen, etwa die Rote Reihe, das Planetencenter, das Nord-West-Zentrum und das Shopping Plaza, hätten nach den Bewerbungskriterien keine Erfolgsaussichten, so der Bürgermeister. Die Stadt hoffe, das Land mit dem Vorschlag überzeugen zu können.

„Allgemeine Erkenntnisse über Innenstädte wurden doch beispielsweise in Tübingen schon gewonnen. Dazu in Hannover noch einen Modellversuch, das ergibt wenig Neues“, argumentiert Grahl. „Es sollte das Augenmerk darauf liegen, dort probeweise zu öffnen, wo überzeugende Sicherheitsmechanismen greifen und neue Erkenntnisse gewonnen werden können.“

