Garbsen

Bürgermeister Christian Grahl hat in der Corona-Krise ein klares Ziel vor Augen: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert soll in Garbsen so schnell wie möglich unter 100 fallen. Die Zahl sagt aus, wie viele Menschen sich in einem bestimmten Bereich pro Woche und hochgerechnet auf 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben. Der Wert für Garbsen liegt bereits seit dem 6. Dezember über 100, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover mitteilt. Am Freitag, 12. März, sank er im Vergleich zum Vortag immerhin von 182,9 auf 165,6.

Im Vergleich zur Region Hannover insgesamt – dort lag der Wert am Freitag bei 106,9 – ist das aber immer noch deutlich zu hoch, meint Grahl. „Wir müssen in unserer Stadt alles tun, um wieder eine Inzidenz unter 100 zu erreichen. Die Region Hannover ist umso eher in der Lage, die dringend notwendige Öffnung von Schulen, Kindergärten und Geschäften zu ermöglichen, je mehr auch der Wert in Garbsen wieder sinkt“, sagt er und verbindet das mit einem Appell an die Bürgerinnen und Bürger. „Halten Sie sich weiterhin an die bekannten Abstandsregeln. Bis alle Menschen geimpft sind, müssen wir noch durchhalten.“

Bei der Senkung der Zahlen müsse das Augenmerk auch auf Wohnquartiere gerichtet werden, in denen im Durchschnitt mehr Menschen auf engem Raum leben, so der Bürgermeister. „Ich weiß, dass viele Menschen in Garbsen sich schon lange sehr zusammenreißen, doch die Zahlen in unserer Stadt zeigen, dass das noch nicht genug ist, was wir jetzt tun.“

Bürgermeister kündigt eigenes Testzentrum an

Deshalb will die Stadt selbst auch einen weiteren Beitrag leisten, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sie plant die Eröffnung eines eigenen Corona-Testzentrums. „Gemeinsam mit einem starken Partner wollen wir schnellstmöglich ein kommunales Testangebot für alle Garbsenerinnen und Garbsener realisieren“, sagt Grahl. Die Teststrategie der Bundesregierung könne nur funktionieren, wenn sich möglichst viele Menschen schnell und unkompliziert testen lassen können.

Von Gerko Naumann