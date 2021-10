Berenbostel

Maskenpflicht einmal anders: Zu einer richtigen Halloweenfeier gehören neben jede Menge (Kunst)Blut und Schminke natürlich auch möglichst gruselige Verkleidungen für Ganzkörper oder Kopf. Inspirationen dafür finden Freunde der gruseligen Tradition im Trendartikelmarkt Karton24 in Berenbostel. Inhaberin Anja Göldner weiß, was ihre Kundinnen und Kunden mögen. Und die kommen nicht nur aus Garbsen, viele nehmen mittlerweile auch lange Anfahrtswege in Kauf. „Neulich waren Kunden aus Hamburg und Bremen bei uns, auch aus Hessen sind schon Käufer gekommen“, sagt Göldner.

Die Inhaberin weiß, was in diesem Jahr besonders gefragt ist: Nicht nur täuschend echt und entsprechend angsteinflößend sollen die Kostüme, Masken und die Schminke aussehen. Wenn möglich, darf ein Skelett auch gerne schaurige Laute von sich geben, während die Augen rot leuchten.

In dem mehr als 700 Quadratmeter großen Geschäft an der Osteriede ist im hinteren Bereich eine Abteilung ausschließlich für Halloween eingerichtet – ganzjährig. Bis zu 1800 Artikel sollen für Grusel pur sorgen, angefangen bei Schminkutensilien und Kunstblut über Gummikörperteile, Spinnennetze und Deko bis hin zu Ganzkörperverkleidungen, Gesichtsmasken und gruseligen Süßigkeiten.

„Wir merken aber deutlich, dass unsere Kunden vermehrt Wert legen auf beispielsweise wasserbasierte Schminke anstelle von hautunfreundlicher Chemie“, sagt Göldner. Auch bei Plastik werde nicht mehr unkritisch zugegriffen. „Hier sind Artikel aus Moosgummi im Kommen.“ Und wenn ein Kostüm seinen Zweck an Halloween erfüllt habe, werde es gerne auch noch einmal bei anderen Feiern – etwa zur Walpurgisnacht oder zum Karneval angezogen.

Coronakonform: Diese Masken wurden extra wegen der Pandemie entwickelt, unter ihnen kann bequem eine medizinische Maske getragen werden. Quelle: Gert Deppe

Utensilien mit Technik sind gefragt

Unverkennbar aber sei laut Göldner auch der Trend zu möglichst multifunktionalen und mit Technik ausgestatteten Gruselutensilien. Da darf also eine Schatztruhe gerne auch mal rötlich blinken, ruckeln und gleichzeitig Klopfgeräusche von sich geben, ein stöhnendes Gespenst mit dem Kiefer klappern und ein Untoter mit gelb leuchtenden Augen hörbar vor sich hin siechen.

Nachdem im vergangenen Jahr coronabedingt eher wenig Kunstblut floss, holen die Menschen in diesem Jahr offenbar alles nach. „Die Nachfrage“, so Göldner, „ist noch größer als vor Corona.“

Zu einer richtigen Halloween-Feier gehört natürlich auch jede Menge (Kunst)Blut, weiß Anja Göldner, Inhaberin des Trendartikelmarkts Karton 24 in Garbsen. Quelle: Gert Deppe

Es gibt in ihrem Geschäft zwar auch für den kleinen Geldbeutel jede Menge Gruselware. „Aber wer will, kann zu zweit auch schnell mal 150 Eur0 hier lassen“, weiß Göldner. Dann wird der Partyraum nicht nur stilecht dekoriert, sondern im Mumienkostüm oder mit Pennywise-Maske auch Rattengulasch oder Mäuseragout serviert und es erklingt passende Halloweenmusik.

„Immer häufiger richten auch Vereine ihre Feiern nach einem Motto aus, und Halloween spielt dabei natürlich auch eine Rolle“, sagt Gruselexpertin Göldner. Auch wenn Halloweenfans in ihrem Geschäft – ebenso online – fast alles kaufen können, „sind eigene Fantasie und Inspiration immer auch gefragt“.

Von Gert Deppe